Surfista Frederico Morais operado após acidente na água

O surfista português Frederico Morais vai ser operado à perna direita, depois de ter tido um acidente na água, anunciou esta quinta-feira o próprio nas redes sociais.

“A caminho do hospital para a minha primeira cirurgia… aconteceu há dois dias a surfar! Fratura com luxação do tornozelo (articulação tibiotársica)”, escreveu no Instagram o atleta português.