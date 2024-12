O Nacional alcançou este sábado a terceira vitória na I Liga portuguesa de futebol e afastou-se provisoriamente da zona de despromoção, ao bater em casa o Moreirense, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada.

José Gomes, aos 55 minutos, marcou o único golo da partida, que permitiu aos madeirenses encerrarem uma série de três encontros seguidos sem vencer no campeonato e impediu a formação de Moreira de Cónegos de ultrapassar o Vitória de Guimarães, sexto classificado.

Os minhotos, que vinham de triunfo sobre o Sporting, seguem na sétima posição, com 20 pontos, enquanto o Nacional, que ainda tem um encontro em atraso, é 14.º, com 12, três acima do penúltimo colocado, que é o Farense.