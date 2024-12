O Pai Natal e as suas renas já começaram a viagem pelo mundo para entregar presentes. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, em inglês) disponibiliza anualmente um site para poder acompanhar o percurso.

O site permite acompanhar a viagem a três dimensões, perceber por onde já passou o velhinho das barbas brancas e qual é o território mais próximo a receber a sua visita. No momento de escrita, o Pai Natal entrega os presentes em Banguecoque, na Tailândia e segue viagem para Phnom Penh, no Camboja. Durante a manhã, passou por vários territórios no Pacífico.

Há ainda um contador de presentes que cresce rapidamente à medida que a viagem decorre. Por volta das 16 horas, hora de Lisboa, já tinham sido entregues mais de 1,747 milhões de presentes.

A tradição do NORAD de acompanhar a viagem do Pai Natal começou com um incidente e tem vindo a adaptar-se à evolução tecnológica. Em 1955, um erro num anúncio de uma loja de departamento levou uma criança a ligar para o centro de comando militar de Colorado Springs, pertencente ao então CONAD, para falar com o Pai Natal.

Só que foi o coronel Harry Shoup, da Força Aérea, a atender o telefone. Para não quebrar a magia, garantiu à criança que era o Pai Natal ao telefone. Começaram a chover chamadas e, no momento, Shoup pediu a um oficial que atendesse os telefonemas para explicar aos meninos onde andava o Pai natal.

Desde 1958, quando foi formalmente estabelecido o NORAD, que todos os anos os militares do NORAD e vários voluntários se dedicam a atender chamadas de crianças a perguntar onde anda o Pai Natal. Segundo o site do NORAD, um grupo de voluntários atende mais de 130 mil crianças que ligam para a linha de ajuda para saber o paradeiro do Pai Natal.