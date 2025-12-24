A viagem em que o Pai Natal e as renas distribuem os presentes por todo o mundo já começou e está a ser acompanhada em direto no site do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, em inglês), que disponibiliza anualmente um site com o percurso.

O site permite perceber qual foi a última paragem do Pai Natal e qual será a próxima. No momento em que foi escrita esta notícia o velhinho das barbas já parou em Manila, nas Filipinas, e está prestes a chegar a Hong Kong.

Além disso, a quantidade de presentes entregues vai-se multiplicando a uma velocidade enorme, segundo os números disponibilizados pelo NORAD.

A tradição do NORAD de acompanhar a viagem do Pai Natal começou com um incidente e tem vindo a adaptar-se à evolução tecnológica. Em 1955, um erro num anúncio de uma loja de departamento levou uma criança a ligar para o centro de comando militar de Colorado Springs, pertencente ao então CONAD, para falar com o Pai Natal.

Só que foi o coronel Harry Shoup, da Força Aérea, a atender o telefone. Para não quebrar a magia, garantiu à criança que era o Pai Natal ao telefone. Começaram a chover chamadas e, no momento, Shoup pediu a um oficial que atendesse os telefonemas para explicar aos meninos onde andava o Pai Natal.

Desde 1958, quando foi formalmente estabelecido o NORAD, que todos os anos os militares da organização e vários voluntários se dedicam a atender chamadas de crianças a perguntar onde anda o Pai Natal. Segundo o site do NORAD, um grupo de voluntários atende mais de 130 mil crianças que ligam para a linha de ajuda para saber o paradeiro do Pai Natal.