A instabilidade continua a acercar-se do trabalho de José Mourinho. Depois de ter recuperado os resultados, o último mês de 2024 terminou de forma dececionante para o Fenerbahçe. O clube de Istambul perdeu pontos em dois dos três jogos da Super Liga turca, frente ao rival Besiktas (fora, 1-0) e ao Eyupspor (fora, 1-1) e terminou o ano a oito pontos do líder Galatasaray, embora tenha seis pontos de vantagem sobre o terceiro, o surpreendente Samsunspor.

Nos últimos dias, o técnico português viu ficar praticamente assegurada a contratação de Anderson Talisca e a imprensa fala que Heung-Min Son e Mario Hermoso possam aterrar em Istambul no decorrer desta janela de transferências. Para além disso, Special One deu uma entrevista ao Corriere dello Sport, na qual qual recordou os tempos que passou no… Real Madrid.

“Se falarmos de opções profissionais, recusar a proposta de Florentino Pérez [foi a decisão mais difícil]. Disse-me: ‘Mou, não vás agora, já fizeste o mais difícil e agora vem o bom’. Eu sabia que seria assim. Ficar teria sido a decisão certa, mas depois de três anos, com grandes dificuldades, queria voltar ao Chelsea”, contou, revelando ainda sentir-se arrependido por ter recusado o convite para treinar a Seleção portuguesa quando se encontrava na Roma, há cerca de dois anos. Ainda assim, o técnico continua a “sonhar” com a passagem por Portugal.

A partida começou de feição para o Fenerbahçe que, frente ao Hatayspor de Rui Pedro, entrou com o pé no acelerador e, na sequência de um erro defensivo do adversário, inaugurou o marcador com a colaboração do trio ofensivo (16′). Dusan Tadic recuperou a bola e colocou em Edin Dzeko que, já dentro da área, não foi egoísta e serviu Youssef En-Nesyri para o golo. Contudo, a formação forasteira chegou ao empate pouco depois, com Boutobba a contar com um importante desvio de Mercan (33′). A fechar a primeira parte, En-Nesyri reapareceu e colocou os canários amarelos de novo na frente (45+5′).

No segundo tempo não se registou mais nenhum golo, ainda que Dzeko tenha desperdiçado uma grande penalidade no tempo de compensação, a rematar muito por cima (90+6′). Com este resultado, José Mourinho regressou às vitórias e manteve em oito pontos a desvantagem para o líder Galatasaray.