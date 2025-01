A temporada de entrega de prémios do mundo do cinema e televisão começou oficialmente este domingo, 5 de janeiro, com os Globos de Ouro 2025. Antes de encherem a sala do Beverly Hilton, em Los Angeles, para a 82.ª edição do evento, os convidados deixaram-se fotografar na passadeira vermelha, mostrando os looks que escolheram este ano. Pela icónica parede de rosas, os tons amarelos e dourados, os tecidos brilhantes e a escolha pelo irresistível preto foram protagonistas.

A começar com a comediante Nikki Glaser, que este ano se tornou na primeira mulher a conduzir a cerimónia dos Globos de Ouro, com um vestido acetinado do designer Prabal Gurung num dourado a fugir para o castanho, ao qual acrescentou uns sapatos de salto alto Giuseppe Zanotti e uma mala Judith Leiber. Também em dourado chegou Ariana Grande. A cantora norte-americana era um dos nomes mais esperados da noite depois de ter sido nomeada na categoria de Melhor Atriz Secundária, pelo seu papel em Wicked. Chegou à passadeira com um vestido vintage da coleção alta costura da primavera-verão de 1966 da Givenchy, nunca antes usado, e combinado com umas luvas de ópera brancas e com um colar da Swarovski.

Se por um lado há estreias na moda, por outro há repetições. Foi o caso da atriz Cate Blanchett que optou por usar o vestido dourado da Louis Vuitton, feito à sua medida, que vestiu no Festival de Cannes em maio do ano passado. A peça destaca-se pelo bordado com microtubos de vidro dourados e pelos cristais que decoram os ombros.

A levar todos os olhares até à passadeira vermelha esteve Zendaya. A atriz surgiu com um volumoso — e glamouroso — vestido acetinado da Louis Vuitton num tom laranja queimado acompanhado por um colar de diamantes. Passada a parede de flores, na cerimónia mudou para um segundo vestido: de silhueta e bordado com tons em creme e dourado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num visual acetinado — e brilhante — esteve também Demi Moore, que passou pela passadeira vermelha com um vestido de seda champanhe sem alças da Giorgio Armani, com um pormenor curvo adornado com cristais Swarovski, antes de saber que ia vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz, Musical ou Comédia com o filme The Substance — o primeiro Globo de Ouro em 45 anos de carreira.

Quanto a quem não resistiu aos looks pretos, como Miley Cyrus, Timothée Chalamet, Colman Domingo, Adrien Brody, Sarah Paulson ou Naomi Watts, deixaram-se fotografar com vestidos e fatos de casas como a Chanel, a Schiaparelli, Valetino e Gucci.

Espreite a galeria para conhecer alguns destaques da passadeira vermelha da 82.ª gala dos Globos de Ouro.