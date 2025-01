Depois de três épocas seguidas em Itália em que fechou sempre com 14 a 16 golos mais 12 a 13 assistências, Rafael Leão não tem conseguido propriamente o mesmo rendimento em 2024/25. Estava menos em jogo, as lesões não ajudavam, o rendimento da equipa também não. Agora, em Riade, voltou a falhar a estreia de Sérgio Conceição no comando do AC Milan frente à Juventus por lesão, ficando em dúvida para a final da Supertaça de Itália diante do rival Inter. Por uma questão de precaução, o técnico português preferiu manter o avançado no banco de início mas chamou-o para entrar logo a seguir ao 2-0 marcado por Taremi. No final, apesar de ter jogado 40 minutos mais descontos, foi um dos mais influentes na épica reviravolta dos rossoneri que valeu um triunfo por 3-2 e ganhou o segundo título depois da Serie A de 2021/22.

Das combinações com Theo Hernández à esquerda às arrancadas que só não valeram golo por manifesto azar (como aconteceu num lance em que encontrou Reijnders isolado na área mas o remate acertou na cabeça de Bastoni quando ia para a baliza), passando pela assistência para Tammy Abraham nos descontos que fez o 3-2, o português que leva agora seis golos e seis assistências esta temporada voltou a mostrar o instinto felino que tem de melhor em campo. No final, Rafael Leão foi também um dos mais animados na festa do AC Milan, assumindo a importância da chegada de Sérgio Conceição para reentrar com força nas opções.

“Foi a vitória de uma equipa que sempre acreditou em si mesmo. O Inter é um adversário difícil mas Sérgio Conceição deu-nos a energia certa que precisamos de ter mesmo quando não jogamos bem. E depois parabéns a toda a equipa, aqueles que estão aqui há mais tempo lembram-se bem que a última vez que estivemos aqui perdemos. Desta vez queríamos levar a taça para casa. Sempre acreditei que podia ajudar. Fiquei desiludido por não ter conseguido jogar contra a Juventus mas não estava preparado. Trabalhei muito para estar pronto. Ganhar é uma grande emoção. Aqueles que estão cá há mais tempo sabem que ganhar o scudetto foi incrível. Agora, até os mais jovens sabem o que significa ganhar algo”, comentou.

Só pude jogar a final. Os médicos e o treinador acreditaram em mim para que eu pudesse jogar a final, trabalhei todos os dias para estar aqui com a equipa. Estou muito feliz por ter ajudado.”

“Não conhecia Sérgio Conceição pessoalmente, na Seleção Nacional sempre falaram bem dele e disseram-me que tem uma personalidade forte. O que ele fez em tão poucos dias é incrível. Precisava de ouvir aquilo que ele me diz, senti energia na primeira vez que o vi… Todos compreenderam o que ele quer fazer, a mudança é visível dentro e fora do campo. Nestes dois jogos, nunca desistimos até ao fim. Há jogos em que é preciso ganhar com a mentalidade e o treinador trouxe-nos isso. O que passa ao intervalo? A vontade, a energia. Por vezes cometemos erros, numa finta ou num passe, mas não podemos falhar com a vontade. A vontade é fundamental, ninguém pode ter a certeza do seu lugar na equipa, não se pode estar confortável num clube como o AC Milan. É preciso dar sempre o melhor de si. Ele vai-me obrigar a dar o meu melhor, e eu vou tentar ajudá-lo”, acrescentou o internacional português nas declarações após o jogo em Riade.

Também Sérgio Conceição mostrou grande satisfação como Rafael Leão conseguiu contribuir para a vitória depois de ser lançado na segunda parte, deixando rasgados elogios à qualidade do avançado. “O Leão é um fenómeno. Conheço-o há muito tempo. Ele é descontraído, eu sou tenso… Ele tem de aprender duas ou três coisas, com isso pode ser o melhor do mundo. Tem tudo e não digo isto para ser simpático. Tem muita qualidade e se a colocar ao serviço da equipa será ainda mais forte. Na minha opinião, no final da época, será um dos melhores do mundo, não tenho dúvidas”, salientou o técnico que conquistou o seu primeiro título em Itália como treinador logo ao segundo jogo, depois de 11 ganhos em sete anos no FC Porto.