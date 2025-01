O piloto francês Sébastien Loeb (Dacia) foi esta terça-feira retirado da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, devido aos danos causados no carro que conduzia durante a terceira etapa, continuando a seca de títulos na corrida.

“Acabou para Loeb e Fabien Lurquin. (…) Após inspeção [ao Dacia] pelos técnicos FIA, não tiveram permissão para partir para a quarta etapa”, pode ler-se numa publicação da organização na rede social X.

❌ IT'S OVER for Loeb and Lurquin

The nine-time World Rally Champion will not triumph on his ninth attempt to win the Dakar. ????

After a crash at km 12 of Stage 3, the roll cage of his Dacia Sandrider was damaged. Following an inspection by the FIA's technical stewards, the crew… pic.twitter.com/9G1wEOnUuw

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025