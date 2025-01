O presidente da Câmara do Porto não terá de cessar funções para assumir a liderança do Conselho Superior da Federação Portuguesa de Futebol caso a candidatura de Pedro Proença vença as eleições a este organismo, adiantou esta terça-feira esta autarquia.

“Se a candidatura do doutor Pedro Proença vier a vencer as eleições aos órgãos sociais federativos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para o quadriénio 2024-2028, tal não implicará que o doutor Rui Moreira cesse funções enquanto presidente da Câmara Municipal do Porto, considerando que o órgão para o qual foi o seu nome indicado é um órgão de natureza consultiva“, adiantou esta terça-feira a câmara quando questionada pela Lusa se o autarca abandonaria o município caso Pedro Proença vença as eleições.

A candidatura de Pedro Proença à presidência da FPF propõe a criação de um novo órgão consultivo, denominado Conselho Superior, que será liderado por Rui Moreira, divulgou esta terça-feira fonte da candidatura à Lusa.

O atual presidente da Câmara Municipal do Porto foi confirmado como membro da Comissão de Honra da candidatura de Proença e será presidente do novo Conselho Superior, que “integrará individualidades com percurso e forte experiência em vários setores da sociedade, que aportarão à FPF pensamentos, perspetivas externas e independentes em áreas estratégicas”.

A mesma fonte explicou que o novo órgão será composto por pessoas propostas pelo presidente da FPF, e nomeadas pela direção do organismo, com o intuito de avaliar o contexto atual do futebol nacional, propor novas estratégias e aconselhar o presidente eleito nas mais variadas áreas.

Além de Rui Moreira, a Comissão de Honra da candidatura de Pedro Proença integra nomes como Carlos Queiroz, antigo selecionador nacional, os ex-jogadores António Simões e Paulo Sousa e Miguel Poiares Maduro, antigo ministro e antigo membro do Comité de Governação da FIFA.