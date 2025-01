Benfica e Sporting de Braga lutam esta quarta-feira pela segunda vaga na final da 18.ª edição da Taça da Liga de futebol, repetindo um confronto que os minhotos venceram há quatro dias na Luz para o campeonato (2-1).

Em Leiria, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em jogo com início às 19h45, encontram-se o recordista de troféus na competição, o Benfica, com sete, mas que não vence desde 2015/16, e o Sporting de Braga, detentor do troféu.

Esta será a quarta meia-final que opõe ‘águias’ e ‘arsenalistas’ na Taça da Liga, com vantagem dos minhotos, que seguiram para a final nas épocas de 2012/13 (0-0, 3-2 nas grandes penalidades) e 2020/21 (2-1), e perderam em 2015/16 (2-1).

O Benfica chega a esta meia-final numa aparente crise, numa fase de época em que o seu futebol não convence e vem de derrotas com o rival Sporting (1-0), no Estádio José Alvalade, e em casa com o Sporting de Braga.

Já os bracarenses apresentam-se motivados após o triunfo na Luz, num jogo em que até estiveram a vencer por 2-0 e que serviu para a equipa de Carlos Carvalhal ganhar novo ânimo, após uma derrota em casa com o Casa Pia.

O vencedor do jogo desta quarta-feira, que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro, discutirá no sábado a final com o Sporting, que venceu na terça-feira o FC Porto, por 1-0, em jogo da outra meia-final.