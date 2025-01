Sábado é dia de desempate. Benfica e Sporting vão encontrar-se na final da Taça da Liga pela terceira vez, sendo que as outras duas deram uma vitória para cada lado: os encarnados venceram em 2009, nas grandes penalidades, e os leões ganharam em 2022, com golos de Gonçalo Inácio e Pablo Sarabia. Em 2025, alguém vai ficar por cima.

Recordar as duas finais disputadas entre Benfica e Sporting é recordar dois jogos naturalmente renhidos. Em 2009, na segunda edição da Taça da Liga e no Estádio Algarve, os 120 minutos terminaram empatados depois de golos de Bruno Pereirinha e José Antonio Reyes — este último de grande penalidade e na sequência de um polémico lance que ficou na história depois de uma aparente mão na bola de Pedro Silva na grande área ser assinalada pelo árbitro Lucílio Baptista.

Na decisão por grandes penalidades, Rochemback, Derlei e Hélder Postiga falharam, Cardozo, David Luiz e Carlos Martins compensaram os falhanços de Aimar e Katsouranis e o Benfica de Quique Flores venceu o Sporting de Paulo Bento para conquistar a Taça da Liga pela primeira de sete vezes. Os encarnados festejariam na terceira competição nacional noutras seis ocasiões, a última delas em 2016, e seria preciso esperar até 2022 para encontrar um novo dérbi na final.

Vamos ter a 3.ª final da ????Taça da Liga entre ????Sporting e ????Benfica, a 2.ª em Leiria:

2024/25

2021/22 SLB 1-2 SCP????

2008/09 SCP 1-1 (2-3 gp) SLB???? pic.twitter.com/aaMvVai2Z4 — Playmaker (@playmaker_PT) January 8, 2025

Há três anos, com o Sporting de Rúben Amorim enquanto campeão nacional em título e o Benfica orientado por Nélson Veríssimo, leões e encarnados marcaram encontro na final de Leiria depois de eliminarem Santa Clara e Boavista, respetivamente. Everton Cebolinha chegou a colocar o Benfica a ganhar ainda na primeira parte, Gonçalo Inácio empatou no início do segundo tempo e Pablo Sarabia, que saiu no fim da temporada, carimbou a conquista leonina.

O Sporting venceu o Benfica e conquistou a Taça da Liga pela quarta vez, sendo que desde aí também não voltou a levantar o troféu e já perdeu a final de 2023 para o FC Porto. No sábado, leões e encarnados terão a oportunidade de desempatar o histórico e assegurar a primeira alegria da temporada.