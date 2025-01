Ficaram penáltis por marcar? Maxi Araújo devia ter sido expulso? Os 6 casos da final da Taça da Liga

Se no caso de António Nobre na meia-final entre Sporting e FC Porto havia estreia em jogos grandes, João Pinheiro, de 37 anos, chegava quase de forma natural à decisão da Taça da Liga entre leões e Benfica, levando já no currículo mais de uma dezena de dérbis e/ou clássicos e duas finais da competição, ambas entre verde e brancos e dragões com triunfos para lados diferentes em 2019 e 2022. Agora chegava a terceira final.

Não sendo um dérbi com grandes despiques individuais com ânimos mais exaltados como já aconteceu em vários casos, acabou por ser uma final com vários lances a gerar polémica na área, além de uma jogada em que se ficou a pedir expulsão com vermelho direto de Maxi Araújo. Ao todo, foram cinco lances nas grandes áreas de Sporting e Benfica, com apenas uma grande penalidade assinalada e convertida por Gyökeres numa decisão que seguiu para desempate por penáltis e foi resolvida para as águias à 14.ª tentativa.

