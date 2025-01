Supertaça no Médio Oriente é sinónimo de El Clásico na final. Há semelhança do que acontece com outras competições por essa Europa fora, também Espanha, rumou de malas e bagagens para o Médio Oriente. Os chamados petrodólares tornaram vantajosa essa mudança e a mudança de formato, para uma espécie de final-four, retribuiu em jeito de espectáculo. Afinal, pela terceira edição consecutiva, a final foi disputada entre Real Madrid e Barcelona, embora este ano tenha acontecido em Jeddah, na Arábia Saudita.

Nas duas edições anteriores, merengues e blaugranas conquistaram um título cada, pelo que esta edição servia como desempate e tinha a particularidade de marcar o reencontro entre Carlo Ancelotti e Hansi Flick depois da extraordinária goleada do Barcelona no Santiago Bernabéu, em outubro (0-4). Na meia-final, o Real Madrid venceu confortavelmente o Maiorca (3-0), mas continua à procura de equilíbrio depois da chegada de Mbappé. Já o Barcelona bateu o Athletic Bilbau (2-0), mas a grande vitória surgiu poucas horas depois, com a justiça a conceder ao clube a inscrição temporária de Dani Olmo.

“Este título tem valor porque, estatisticamente, a época em que ganhámos a Supertaça correu sempre muito bem e a que perdemos não ganhámos nem a Liga nem a Liga dos Campeões. É uma competição que nos dá muito mais motivação e mais dinâmica para continuarmos bem na época. Estamos a jogar bem e com muito entusiasmo e vontade. Os problemas do jogo contra o Maiorca foram resolvidos e todos os jogadores estão disponíveis. A confiança que temos em todas as finais prevalece. O Barcelona é um rival histórico e estes jogos são sempre competitivos e difíceis para ambas as equipas. Vamos tentar dar o nosso melhor e tentar conquistar mais um título”, abordou Ancelotti na antevisão.

“São 90 minutos. Estamos a falar do Real Madrid, uma das melhores equipas do mundo. Temos de jogar rápido e melhor do que fizemos contra o Atl. Madrid [derrota por 1-2 em casa]. Eles sabem gerir o jogo e podem aproveitar qualquer oportunidade para nos prejudicar, por isso temos de jogar o nosso melhor. Já fui treinador em muitas finais. É um grande jogo, um Clásico. Ganhar a Supertaça dar-nos-ia muito mais confiança. O jogo que fizemos no Bernabéu é a forma como devemos jogar. Vamos fazer o mesmo”, retorquiu Flick.

Nesse sentido, Ancelotti e Flick não inovaram e repetiram os onzes da meia-final, com os blancos a atuarem no habitual 4-2-3-1 e os blaugranas perfilados no tradicional 4-3-3. O jogo começou a todo o gás e com Yamal e Raphinha em destaque, ao obrigarem Courtois a duas intervenções importantes (2′ e 4′). Na resposta, Casadó perdeu a bola, Vinicius conduziu e abriu em Mbappé que, com uma arrancada ao seu estilo, atirou para o golo inaugural (5′). O Barcelona continuou mais perigoso e, depois de ser servido por Balde, Raphinha desferiu um remate cruzado que saiu ligeiramente ao lado (9′).

Com Mbappé condicionado depois de ter escorregado num relvado longe do ideal e pisado por Koundé, os culés chegaram ao empate, com Lewandowski a descobrir Lamine Yamal solto de marcação, este puxou para dentro, fintou Tchouaméni e atirou colocado para o golo (21′). Quem acabou por se lesionar e sair de campo foi Iñigo Martínez, com Ronald Araújo, que só tinha disputado uma partida nesta temporada, a saltar para o centro da defesa (29′). Na parte final do primeiro tempo, Camavinga teve uma entrada fora de tempo sobre Casadó e, depois de Gil Manzano ter visto as imagens do lance, assinalou o penálti (35′). Na cobrança, Lewandowski atirou para a direita e bateu Courtois, igualando o registo de golos da época passada (26).

O Barcelona continuou com a corda toda e, com um passe magnífico, Koundé colocou a bola em Raphinha que, depois de ter batido Lucas Vázquez em velocidade, encostou de cabeça para o 1-3 (39′). Pouco depois foi a vez de Raphinha aparecer a cruzar, a bola saiu para a cabeça de Lewandowski que, depois de ganhar a frente a Rüdiger, cabeceou por cima (43′). A tendência manteve-se no que restou e, já depois de Courtois ter parado um remate forte de Balde (45+6′), o festival continuou e ditou mesmo o golo do lateral, na conclusão de um contra-ataque (45+10′).

Ancelotti tentou retificar ao intervalo e lançou Ceballos no lugar de Camavinga, mas o Real Madrid continuou a passar ao lado do jogo e o Barcelona voltou a marcar, com Raphinha a faturar depois de ter passado por Tchouaméni e Rüdiger (48′). Pouco depois, Szczesny rasteirou Mbappé e, depois de ver as imagens, o árbitro expulsou o guarda-redes (57′). Já com Peña na baliza, Rodrygo cobrou o livre em arco e reduziu a desvantagem (60′). O resultado perdurou até ao final e, assim, o Barça conquistou a Supertaça espanhola pela 15.ª vez, aumentando para dois troféus a diferença face ao rival Real Madrid.