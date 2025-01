Em atualização

Ainda não foi desta que a Blue Origin, de Jeff Bezos, conseguiu lançar o foguetão de carga pesada New Glenn. Depois de adiamentos na sexta-feira e no sábado devido às condições meteorológicas, a missão voltou a ser suspensa esta segunda-feira, desta vez por causa de um “problema no subsistema” do veículo.

O voo inaugural estava marcado para esta madrugada e foi adiado cinco vezes, tendo sido já próximo do fim da janela temporal, que terminaria às 8h15 desta segunda-feira, hora de Lisboa (3h15, hora local, no Cabo Canaveral), que a suspensão foi anunciada. A missão tinha como objetivo que o propulsor aterrasse em segurança numa plataforma no oceano Atlântico, à semelhança do que o empresário Elon Musk, da rival SpaceX, tem feito.

Mas na rede social X, a Blue Origin anunciou que precisa de mais tempo para resolver um problema detetado. “Estamos a suspender a tentativa de lançamento de hoje para resolver um problema no subsistema do veículo que nos levará além da nossa janela de lançamento”, lê-se. “Estamos a analisar as oportunidades para a nossa próxima tentativa de lançamento”, acrescenta.

We’re standing down on today’s launch attempt to troubleshoot a vehicle subsystem issue that will take us beyond our launch window. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt. — Blue Origin (@blueorigin) January 13, 2025

O New Glenn — que recebeu o nome do astronauta John Glenn — é um foguetão reutilizável com 98 metros e o objetivo era que o propulsor aterrasse numa plataforma (chamada Jacklyn, em homenagem à mãe de Bezos) dez minutos após a descolagem. O foguetão, por sua vez, iria manter-se em órbita durante algum tempo.