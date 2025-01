Em 2006, o realizador brasileiro Cao Hamburger fez O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Passado em 1970, durante o regime militar, a fita tem como protagonista um menino de 12 anos, que é certo dia levado à pressa para casa do avô paterno pelos pais, que depois “saem de férias” sem ele, o que o rapazinho estranha. Passa-se que os pais são opositores ao governo e têm que fugir para não serem presos, e Hamburger usa esta história habilmente elíptica para falar do clima político que se vivia à época no Brasil, e dos efeitos da repressão do regime sobre os mais próximos de quem se lhe opunha.

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, é aparentado com O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias, partilhando um ponto de vista semelhante, embora não seja, como este, uma ficção e recrie factos reais. A 20 de janeiro de 1971, Rubens Paiva (Selton Mello), engenheiro, empresário da construção civil, ex-deputado do extinto Partido Trabalhista Brasileiro e pai de cinco filhos, foi levado para interrogatório pelas autoridades, da sua casa no Rio de Janeiro. A mulher, Eunice (Fernanda Torres, vencedora recente de um Globo de Ouro de Atriz Dramática por esta interpretação, intensa e contidamente justa) e uma das filhas, foram também detidas e interrogadas. Esta durante 24 horas e a mãe por 12 dias.

Rubens Paiva nunca voltaria a casa. Foi morto, provavelmente durante um interrogatório, e a família nunca recuperou os seus restos mortais. Adaptando o livro homónimo de Marcelo Rubens Paiva, filho daquele e publicado em 2015, Salles centra Ainda Estou Aqui na família Paiva e na sua vida após a prisão e o desaparecimento do pai, usando Eunice Paiva como pivô narrativo e dramático, e caixa de ressonância emocional das quatro filhas e do filho. Além de ter que tratar das movimentações legais relacionadas com a prisão e o paradeiro do marido, Eunice começa a viver em constante sobressalto pela segurança e pelo bem-estar dos seus, dos quais passou a ser a única proteção e o único sustento, não cedendo nunca à dor nem ao medo.

De forma mais alargada e detalhada do que a fita de Cao Hamburger, Ainda Estou Aqui explora o impacto e os efeitos das arbitrariedades e da violência estatal nas famílias daqueles que o regime saído do golpe militar de 1964 perseguia. O filme, no entanto, revela um viés ao ser vago, ou mesmo omisso, sobre a atividade política de Rubens Paiva e o motivo da sua detenção. A certa altura, um familiar garante a Eunice que o marido não estava “envolvido na luta armada” (leia-se: com os grupos de extrema-esquerda que, mesmo ainda antes de 64, queriam tomar o poder no Brasil e faziam atentados e roubos a bancos, e raptavam diplomatas estrangeiros), quando a sua prisão foi motivada por suspeitas de envolvimento com o Movimento Revolucionário 8 de outubro, liderado por Carlos Lamarca. Nesse dia, e segundo o insuspeito Estado de São Paulo, ele ia receber em casa um militante daquele, e seu amigo, conhecido por “Adriano”.

No pesado contexto da época, e perante um governo que não hesitava em recorrer à violência e à tortura, ter associações destas era, mais do que brincar com o fogo, jogar aos dados com a morte. E o cinema brasileiro, se é pródigo em filmes que, como este, recordam e condenam, e justificadamente, os abusos de poder, a prepotência e os métodos extremos do regime militar, nunca se preocupou em ter um olhar igualmente crítico e reprovador sobre a violência de extrema-esquerda, que fez muitos mortos (e também eles tinham famílias), incluindo militantes executados por “traição” ou “desvio”. Pelo contrário, o que não faltam são filmes que passam a esponja sobre os seus crimes e a glorificam e mitificam, e aos seus nomes mais carismáticos, caso de Lamarca, de Carlos Rezende, Cabra-Cega, de Toni Venturi, ou o mais recente Marighella, de Wagner Moura.

O próprio Walter Salles não se livra de ter romantizado e pintado muito simpaticamente a figura de Che Guevara em Diários de Che Guevara (2004). E se em Ainda Estou Aqui, o registo é descritivo, intimista e implícito, em vez de “militante”, panfletário e óbvio, Salles não consegue resistir a abrir a torneira do didatismo demonstrativo em que até aí tinha evitado tocar, e os derradeiros 20 minutos do filme, passados 25 anos depois dos acontecimentos de 1971, e a seguir mais próximo dos nossos dias, são “explicados”, reiterados e pingões até fartar, mesmo com a breve e muda participação de Fernanda Montenegro numa Eunice idosa e a sofrer de Alzheimer. (Ironicamente, Ainda Estou Aqui foi criticado por ativistas anti-racistas e LGBTQ+, por não ter personagens negros e gays a sofrer às mãos do regime militar).

Um aspeto em que Ainda Estou Aqui se mostra conseguido em pleno é na recriação do Rio de Janeiro dos anos 70, particularmente na vivência da numerosa e próspera família Paiva, com o seu reboliço próprio, a praia do outro lado da rua e uma empregada que é quase da casa, o caloroso e estridente convívio entre filhos e pais, e os gostos, hábitos e referências culturais de então (mesmo se Walter Salles recorre ao cliché da simulação dos home movies em 16 mm). É tangível e imediata a autenticidade desse “naco de vida” em família e sociedade, de um Brasil em convulsão de há mais de meio século.