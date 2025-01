A poucas horas da estreia no Campeonato do Mundo de 2025, a Seleção portuguesa de andebol ficou privada de Miguel Martins. Em comunicado difundido pelo atleta do FC Porto a Federação de Andebol de Portugal (FAP), ficou a saber-se que o central está suspenso de forma provisória, depois de um teste de antidoping ter detetado uma “substância proibida”. A entidade que tutela o andebol nacional foi notificada esta terça-feira, dia em que Paulo Pereira convocou Miguel Oliveira como 18.º jogador, embora só tenha sido tornado público esta quarta.

“No dia de ontem [terça-feira], o atleta e a FPA foram notificados da suspensão preventiva do atleta, com efeitos imediatos, de toda e qualquer atividade no seio da modalidade, o que inclui a realização de treinos ou atividades oficiais, quer no seu clube, quer em especial na Seleção Nacional A, onde se encontra integrado e tendo em vista a participação no Campeonato do Mundo. O atleta não está a participar em qualquer atividade da Seleção Nacional e não disputará o Mundial”, referiu a FPA em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, os Heróis do Mar vão começar a participação no Campeonato do Mundo com 17 atletas, embora apenas 16 estejam presentes nas fichas de jogo. A FPA confirmou que não vai proceder a mais alterações na convocatória. “A FPA manifesta a sua solidariedade à Seleção Nacional A e ao atleta Miguel Martins, desejando que a presente situação seja esclarecida com a maior brevidade possível. O atleta Miguel Martins é internacional português, tem participado em variadas competições internacionais de relevo, sempre representou Portugal de forma honesta e integra enquanto profissional de andebol, constituindo um exemplo para a comunidade do andebol, a nível nacional e internacional”, acrescentou a FPA.

Fui notificado sobre uma amostra que forneci no âmbito de um controlo de antidoping que tinha uma substância proibida e que estou suspenso provisoriamente a partir de 14 de janeiro de 2025. Fiquei profundamente chocado com esta informação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para provar que sempre agi e continuarei a agir conforme os valores do desporto. Peço a vossa compreensão para o facto de, por enquanto, não poder fazer mais nenhuma declaração sobre este assunto”, partilhou Miguel Martins nas suas redes sociais.