Uma casa feita, renovada e em busca dos quartos: como a versão 2.0 dos Heróis do Mar chega a mais um Mundial

Dois anos depois, as emoções da principal prova de andebol estão de regresso. A partir desta terça-feira e, durante os próximos 19 dias, os melhores atletas do planeta desfilarão pelas principais arenas de Croácia, Dinamarca e Noruega. É precisamente em solo dinamarquês que mora o atual campeão em título e aquele que procura chegar a um feito sem precedentes: vencer o Campeonato do Mundo pela quarta vez consecutiva. Até à final de 2 de fevereiro, em Baerum, na Noruega, há uma acérrima luta entre as 32 melhores seleções. Ao todo, o Mundial-2025 conta com 108 jogos e espaço para apenas um vencedor.

O caminho dos Heróis do Mar no arranque do Campeonato do Mundo! Grupo E

Oslo, Noruega

Unity Arena



Como não podia deixar de ser, os Heróis do Mar estão presentes nesta competição, ficando alojados em Oslo na primeira fase da competição, já que disputam o Grupo E, que decorre em Baerum, com Noruega, Brasil e Estados Unidos. Esta é a sexta vez que Portugal marca presença num Campeonato do Mundo e a primeira em que consegue atingir três fases finais consecutivas. O objetivo passa por superar a décima posição de 2021, que continua a ser o melhor resultado de sempre.

O crescimento da Seleção ficou patente nos últimos anos e sob o comando de Paulo Pereira. Desde 2020, a formação portuguesa só falhou a presença nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, tendo alcançado feitos impressionantes, como a sexta posição no Europeu de 2020, a sétima na edição do ano passado ou a presença inédita em Tóquio-2021. Para além disso, os Heróis do Mar produziram uma fornada de grandes jovens talentos, que terminaram os Mundiais de Sub-21 de 2021 e 2023 na quarta e sexta posições e foram vice-campeões nos Europeus de Sub-20 em 2022 e 2024.

Em que países vai ser jogado este Campeonato do Mundo?

A escolha dos locais do Campeonato do Mundo de 2025 remonta a 2018. A 11 de outubro desse ano, cinco países mostraram o seu interesse de sediar a prova junto da IHF: Dinamarca, Noruega e Suíça, numa candidatura conjunta, e Croácia e Sérvia, a solo. Contudo, cerca de um ano depois, a entidade que tutela o andebol a nível mundial anunciou que a Suíça deixou a candidatura conjunta para concorrer sozinha e a Croácia juntou-se a Dinamarca e Noruega. A Sérvia optou por deixar cair o seu projeto e a Hungria “entrou” para o seu lugar.

Foi a 28 de fevereiro de 2020, durante o Conselho que decorreu no Cairo, no Egito, que a IHF aprovou a candidatura conjunta de Croácia, Dinamarca e Noruega, já depois de Hungria e Suíça se terem retirado, deixando aqueles três países sem oposição. É a primeira vez que um Mundial decorre simultaneamente em três países. Assim, a Croácia é sede do Mundial masculino de andebol pela segunda vez, depois de ter organizado a edição de 2009, Dinamarca recebe a terceira edição (1978 e 2019, com a Alemanha) e a Noruega estreia-se como país sede de um Campeonato do Mundo.

Que cidades e arenas recebem os jogos?

Aquando da apresentação da candidatura, eram 11 as cidades-sede presentes. A Croácia partia com Zagreb, Split, Varazdin, Porec e Dubrovnik como candidatas, a Dinamarca tinha Copenhaga e Herning e a Noruega optou por escolher Trondheim, Stavanger, Drammen e Baerum, a cidade que iria albergar a partida inaugural e a final. Contudo, há um ano, a Dinamarca anunciou que Herning seria a sua única cidade-sede, ao passo que a Noruega optou por ficar apenas com Baerum. Em abril de 2024, a IHF confirmou oficialmente as cidades-sede e as arenas que vão receber as partidas.

Unity Arena (Baerum, Noruega): 15 mil espectadores – recebe a final

Jyske Bank Boxen (Herning, Dinamarca): 12.500 espectadores – recebe o jogo de abertura

Arena Zagreb (Zagreb, Croácia): 15.200 espectadores

Varazdin Arena (Varazdin, Croácia): 5.200 espectadores

Zatika Sport Centre (Porec, Croácia): 3.700 espectadores

Que países estão presentes no Mundial-2025? Quais são os grupos?

O Campeonato do Mundo de 2025 é composto por 32 países e, como não podia deixar de ser, os países anfitriões apuraram-se diretamente para a fase final, a par do campeão em título, que neste caso já estava apurado por se tratar da Dinamarca. Em termos de vagas obrigatória, a IHF reduziu o número a atribuir à Europa de quatro para dois, devido à presença de três países-sede. As restantes permaneceram inalteradas e, em termos de vagas por desempenho, que têm por base o Mundial-2023, a Europa recebeu 11 e África ficou com uma.

Assim, a Ásia está representada por Bahrein, Japão, Kuwait e Qatar, África tem Argélia, Cabo Verde, Egito, Guiné e Tunísia, a Europa viu apurar-se Áustria, Croácia, Rep. Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Islândia, Itália, Países Baixos, Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia e Suíça. As restantes vagas ficaram para a América do Norte (Cuba e EUA) e a América do Sul (Argentina, Brasil e Chile). A Oceânia é a única federação sem representantes.