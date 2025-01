A Porsche comercializou durante 2024 um total de 310.718 veículos, o que representa menos 3% do que em 2023 mas, entre esses, apenas 20.836 eram Taycan, berlina eléctrica cujo volume de vendas diminuiu 49% face ao ano anterior. Esta primeira aposta da marca germânica, em termos de veículos a bateria, já estava a fraquejar comercialmente antes do restyling introduzido no início de 2024 e não se revelou capaz de recuperar, mesmo depois das melhorias introduzidas, especialmente as relativas à autonomia, então um dos pontos fracos do modelo.

As maiores dificuldades que a Porsche enfrenta estão relacionadas com o mercado chinês, onde a marca caiu 28%, com a redução nas vendas a explicar que o construtor tenha visto o valor em bolsa ser reduzido em 49,5% nos últimos nove meses, além de estar a ser cotado 27% abaixo do valor a que foi lançado em bolsa em Setembro de 2022.

Se o ano correu mal para o Taycan, o Macan, tradicionalmente o modelo mais vendido da Porsche, seguido pelo Cayenne, não lhe ficou atrás. A versão com motor de combustão do Macan, já retirada do mercado europeu por não cumprir as normas de cibersegurança, mas ainda comercializada noutros mercados, vendeu somente 64.517, uma redução de 26,1% face a 2023. E a versão eléctrica do Macan, que só foi introduzida já a meio do ano, não ultrapassou as 18.278 unidades, ainda menos do que o Taycan.

O modelo mais vendido da Porsche em 2024 foi o Cayenne, que transaccionou 102.889 veículos. O SUV de grande porte do construtor alemão construtor, que tradicionalmente só era ultrapassado pelo Macan no ranking da marca, liderou de forma incontestada no ano transacto, tendo inclusive visto o volume de vendas aumentar relativamente a 2023.

Entre os modelos desportivos, que em 2024 representaram apenas 20% do total de vendas, o 911, o mais emblemático dos Porsche, entregou 50.941 unidades. Isto equivale a um magro crescimento de 2% face a 2023 mas, surpreendentemente, foi o 718 quem mais se destacou em 2024. Os 718 Cayman e 718 Boxster foram retirados do mercado em Julho último pelo mesmo motivo que levou à morte prematura do Macan a combustão: a regulamentação para a cibersegurança. Ainda assim, entre ambos comercializam 23.670 veículos, um incremento de 15% face ao ano anterior, tendo estes modelos em fim de vida, que vão ser substituídos em breve por uma versão eléctrica a bateria, despertado um súbito interesse junto dos clientes. Sem dúvida, por ser a derradeira possibilidade de adquirir um 718 novo em solo europeu.