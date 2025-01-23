O festival Meo Kalorama vai passar de agosto para junho, mas para o ano já não será assim. Quem o diz é o diretor do evento e da representação nacional da promotora ibérica Last Tour. Ao Observador, Diogo Marques esclarece que a decisão de transitar o festival para o mês de junho (nos dias 19, 20 e 21) foi “tomada para este ano”. “Em 2026 garantidamente não acontecerá nas mesmas datas”, continua, até porque “para o ano temos outros eventos grandes”.

O responsável refere-se ao Rock in Rio Lisboa, que acontece de dois em dois anos, por tradição no mês de junho, e cuja próxima edição está prevista para 2026. “Não faz sentido que Lisboa tenha dois festivais no mesmo mês”, considera. Questionado sobre se o Kalorama pode resvalar então para julho, mês em que acontece anualmente o NOS Alive, Diogo Marques responde que o evento da Everything is New “não é em Lisboa”. Nos anos em que não há Rock in Rio, poderá o Kalorama fixar-se no mês de junho? “Estamos apenas a trabalhar 2025, mais para a frente iremos planear os próximos anos”, responde o responsável.

Esta quarta-feira foi anunciado que a Câmara de Lisboa aprovou a alteração das datas do festival, depois de a revista Blitz já ter avançado uma mudança nas datas do festival que se realiza, desde a primeira edição, entre os últimos dias de agosto e os primeiros de setembro. A proposta altera o protocolo celebrado em 2024 entre o município de Lisboa e a Kalorama Festival Unipessoal, LDA, que previa que a 4.ª edição do MEO Kalorama, em 2025, se realizasse entre 28 e 30 de agosto, no Parque da Bela Vista, modificando a calendarização do evento para 19, 20 e 21 de junho de 2025.

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Entre os fundamentos para que o certame não se volte a realizar em agosto está a indicação de que este mês se trata de “uma época estival por excelência, com diminuição do público nacional e, em concreto, de habitantes da cidade, o que se traduz numa menor adesão do público target“. É com o mesmo argumento que Diogo Marques justifica a mudança ao Observador: “É um festival de Lisboa. Se os lisboetas estão fora de Lisboa não faz sentido continuar a manter o festival no final de agosto”.

Esclarecendo que o risco do festival não está em causa e que estão a preparar as próximas “três edições”, uma coisa é certa: o Meo Kalorama vai continuar no Parque da Bela Vista. “Como deve saber Kalorama é uma expressão grega que significa bela vista”, acrescenta o diretor do Kalorama. “[O Parque Tejo] nunca sequer foi falado”, garante.

Ainda não há qualquer artista anunciado para a quarta edição do festival que acontece daqui a cinco meses. Ao Observador, Diogo Marques diz que o cartaz deverá começar a ser revelado na “primeira semana de fevereiro”. Em 2024 passaram pelo Meo Kalorama artistas como Massive Attack, Sam Smith, LCD Soundsystem, Jungle ou Burna Boy. No ano passado, o festival da Last Tour estreou-se também em Espanha, com uma edição em Madrid com um cartaz praticamente igual ao lisboeta.