Risco de tornados, chuva intensa e até um nevão: tudo somado, ao cair do pano, traduziu-se em mais de 700 ocorrências. De tal forma que ninguém estranharia uma mensagem no WhatsApp: “Estás a caminho da ModaLisboa ou da MolhaLisboa?”.Contra as perspetivas da depressão Jana, na capital da moda por estes dias, ou #ModaLisboaCAPITAL, ninguém se acanha com previsões meteorológicas — muito menos se elas ousarem comprometer o look estudado. Se for caso disso, sandálias serão.

Ao fim de três dias de desfiles, entre o cenário do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e o Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, na fotogaleria em cima fica a reportagem possível do street style da 64.ª edição. Para uma diversidade de estilos, gostos, idades, excentricidade máxima e contenção adequada à mais recente tendência do office core. Uma outra forma de dizer “até dá para levar para o trabalho”. E até à próxima.