O jogo entre Sporting e Rio Ave, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, disputa-se em 3 de abril, enquanto o desafio entre o Tirsense e o Benfica vai decorrer em 9 de abril, informou a federação.

Em 3 de abril, uma quinta-feira, o desafio entre Sporting e o Rio Ave disputa-se a partir das 20h15, no Estádio José Alvalade.

Já no dia 9, uma quarta-feira, a partida entre o Tirsense, equipa do Campeonato de Portugal e a grande surpresa da prova, e o Benfica vai realizar-se a partir das 20h45, no emprestado Estádio Cidade de Barcelos.