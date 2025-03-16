O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) vai regressar a Portugal este domingo e falha o Grande Prémio da Argentina de MotoGP devido a lesão sofrida na corrida sprint de sábado, confirmou a equipa Prima Pramac à agência Lusa.

“Apesar de o exame realizado à tarde não ter revelado nenhuma fratura na zona da clavícula, existe alguma preocupação relativa aos ligamentos do ombro esquerdo, pelo que foi decidido que a melhor opção seria evitar riscos desnecessários e fazer uma avaliação em casa”, indicou a assessoria de imprensa da equipa do piloto luso.

Miguel Oliveira foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) durante a quinta volta da corrida sprint de sábado do GP da Argentina, segunda prova do Mundial de MotoGP, ganha pelo espanhol Marc Márquez.

Aldeguer acabou penalizado com uma volta longa pelos comissários desportivos da corrida sul-americana.

Nas redes sociais, o piloto espanhol desculpou-se do erro cometido.

“Quero pedir desculpa ao Miguel Oliveira e à sua equipa pelo infeliz resultado do nosso toque. Nunca tive intenção de lhe tocar ou atirá-lo ao chão com a minha ultrapassagem. Fiquei muito irritado quando soube das suas leões. Honestamente desejo-lhe uma recuperação rápida”, escreveu o espanhol da Gresini Racing.

Este domingo disputa-se a corrida principal deste GP da Argentina.