E vão seis. Com a vitória deste domingo contra o Rio Ave, em Vila do Conde, o Benfica chegou aos seis triunfos consecutivos para o Campeonato, mantendo-se a três pontos da liderança do Sporting, sendo que tem ainda menos um jogo disputado do que os leões. Para além disso, os encarnados atingiram ainda a marca redonda dos 100 golos esta temporada, algo que nos últimos 16 anos só não aconteceu numa ocasião.

O Benfica somou a nona temporada sem perder em Vila do Conde para o Campeonato, entre sete vitórias e um empate, e Pavlidis chegou aos 20 golos pelos encarnados — igualando José Augusto, Nuno Gomes, Óscar Cardozo, Jonas ou João Félix no lote de jogadores que marcaram 20 ou mais golos na época de estreia na equipa principal dos encarnados.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Bruno Lage fez uma breve análise à partida. “Foram 60 minutos de enorme qualidade, a controlar o jogo, criámos muitas oportunidades. Podíamos ter feito mais golos. Depois surge o primeiro golo [do Rio Ave], num livre que bate num jogador nosso. O jogo fica dividido, o Rio Ave marca o segundo golo… Mas nós tivemos uma reação fantástica e isso revela o que nós somos. A família, a equipa e a tropa que somos. A equipa teve uma reação fantástica. Das bancadas continuou a haver um enorme apoio e a equipa faz duas ou três jogadas fantásticas, faz o terceiro golo e tem oportunidade para o quarto. Foi uma vitória justa e difícil por um lado, mas com uma grande exibição da nossa parte. Diante desta equipa do Petit… Eu conheço-o muito bem, tirámos o curso de quarto nível juntos. É um treinador de enorme qualidade, a equipa dele não perdia em casa até ao dia de hoje e desejo-lhe toda a sorte do mundo”, sublinhou.

Últimos a marcar 20 + ⚽ golos na 1.ª época ao serviço do ???? Benfica:

José Augusto

Nuno Gomes

van Hooijdonk

Cardozo

Lima

Jonas

Mitroglou

João Félix

Carlos Vinicius

Pavlidis pic.twitter.com/GMqYzJDANZ — Playmaker (@playmaker_PT) March 16, 2025

“Temos falado muito nisso: a equipa, a família, de querer todos juntos, da partilha. Temos feito várias alterações e toda a gente está render e a corresponder. O Amdouni há dois meses não jogava tão bem e hoje faz uma grande exibição. Até sai ligeiramente tocado, porque a ideia era fazer outra alteração. Estamos a sentir que todos trabalham para o objetivo de dependermos apenas de nós no Campeonato. Temos uma meia-final na Taça de Portugal. Isso dá-nos garantias de que estamos no caminho certo e com a onda vermelha, que hoje se ouviu de cada lado, ainda melhor”, acrescentou.

Por fim, Bruno Lage comentou o facto de ter passado a semana doente, com uma virose, mas de ter feito questão de estar presente no banco de suplentes. “Disse aos jogadores que há duas coisas que me fazem melhor treinador: eles, pela qualidade individual e coletiva, e depois a minha equipa técnica. Já tínhamos preparado o jogo, faltavam os últimos detalhes. Tenho uma confiança enorme em todos eles. O jogo foi muito bem preparado. Só vim e dei a palestra final. Depois o outro é o prazer que só eu tenho, eu e a equipa técnica que está comigo, de ver esta equipa jogar junto ao relvado”, terminou.

O golo de Akturkoglu foi o 100.º do Benfica esta época: 7.ª temporada consecutiva que marca ???? + golos ⚠Nas 16 últimas épocas, o Benfica só não atingiu a centena de golos por uma vez – em 2017/18 pic.twitter.com/xtcCry6aMJ — Playmaker (@playmaker_PT) March 16, 2025

Já Álvaro Carreras, que regressou ao onze inicial depois de ter cumprido castigo na Liga dos Campeões, lamentou alguma falta de eficácia. “Começámos muito bem o jogo e conseguimos encontrar soluções. No final, vencemos, é o mais importante. Agora é seguir em frente. Devemos continuar a trabalhar, com tempo vamos fazer mais golos. Se todos os remates entrassem venceríamos sempre por 20-0″, disse o espanhol.

“Não estamos concentrados nos outros, sabemos que dependemos só de nós. Devemos trabalhar e no final vamos receber a recompensa. Prometemos aos adeptos que vamos trabalhar até ao final para conseguir o nosso objetivo. Faço o meu trabalho e agradeço cada oportunidade. Vou continuar a trabalhar e ajudar o melhor que puder”, concluiu.