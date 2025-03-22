Homenagem à viagem de Vasco da Gama à Índia, Bonança é o novo restaurante da Associação Naval de Lisboa

Já no piso de cima, e com vista lá para baixo, as paredes enchem-se de pormenores náuticos, mantidos da vida antiga que tiveram no clube, e que se espalham até à sala Vasco da Gama onde aí sim se entra num barco: “É uma homenagem ao clube, quase que uma gentleman’s room. A vivência é completamente diferente do resto. O teto é muito mais baixo. É literalmente como se estivesse num outro restaurante”, descreve. Mais fechada em si, com a lareira acesa e os tons castanhos da madeira a tomarem conta do espaço, pode ser reservada para eventos e reuniões. Na mesma ótica, há também um recanto — já fora da sala Vasco da Gama — com uma mesa escondida com grandes cortinas para os clientes que queiram mais privacidade.

Assinado pelo Oani Studio, o projeto ganha agora vida depois de uma viagem, podemos dizer, atribulada. “Isto estava um bocado ao abandono, com o teto a cair”, descreve o sócio, explicando que tiveram de restaurar todo o espaço, até mesmo a fachada, e algumas das peças que “eram bonitas e recuperámos”: “Estes candeeiros pequenos, um brasão de madeira”, enumera, dando ainda destaque à canoa que baloiça sobre as cabeças de quem se senta na mesa junto à janela.

“Nós olhamos para isto com várias perspetivas. Isto é um centro que é lindo de manhã à noite. À noite é lindo porque está tudo iluminado. Durante o dia é lindo porque estamos em cima do rio. E ao fim da tarde porque temos um pôr do sol de frente para nós”, descreve. Mas, esta ideia de Bonança que chega com o projeto pronto pode vir a mudar em breve com a Intempérie. Aberto de quarta-feira a domingo, dentro de dois meses o Bonança vai passar a estar aberto todos os dias, e todo o dia, com uma programação cultural que vai também picar a viagem de Vasco de Gama. “Durante o fim de semana vamos ter dj e a partir de determinada hora vamos virar da parte da bonança para a intempérie. São duas nuances que temos sempre. A Bonança é sempre a base principal mas depois temos essa parte de festa”, explica. Esta mudança de bonança para intempérie é assim “simbolicamente representada pelo atravessar do cabo da Boa Esperança”.