Centenas de pessoas “pela vida” começaram este sábado ao início da tarde a marchar, em Lisboa, numa iniciativa que visa chamar à atenção para a importância de apoiar a vida e repudiar o aborto e a eutanásia.

Organizada pela Federação pela Vida, a marcha começou no Largo de Camões, onde centenas de pessoas, entre elas muitos jovens, se começaram a organizar, com alguns a vestir t-shirts e a ultimar os vários cartazes que vão empunhar.

“Sempre pela vida”, “Escolhe a vida” e “Sim à vida, não ao aborto”, são algumas das frases que se podem ler nos cartazes destes manifestantes, que, depois do Largo de Camões, percorreram a Rua da Misericórdia e tomaram a direção de São Bento.

A meio da Rua da Misericórdia, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em memória daqueles a que chamaram as vítimas da clínica dos Arcos, onde se pratica a interrupção da gravidez.

Os manifestantes são encabeçados por três motociclistas e durante todo o percurso gritam palavras de ordem, como: “sou pela vida” ou “toda a vida tem dignidade”.

A Caminhada pela Vida realiza-se anualmente e esta edição decorre em 12 cidades portuguesas: Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Lamego, Lisboa, porto, Santarém e Viseu.