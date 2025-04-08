Trapezistas acusam Victor Hugo Cardinali de agressões e ameaças. PSP confirma ter recebido denúncia

Terá sido quando o casal saiu finalmente da caravana em busca da funcionária em questão, que o dono do circo terá agredido fisicamente um dos trapezistas. “Aí ele [Victor Hugo] encontrou-me no meio do caminho já querendo me bater”, conta Bárbara. “Eu tentando-me esquivar a todo o momento e ele a tentar avançar sobre mim… Disse-lhe: quer bater em mulher? Está acostumado a bater em mulheres? Aí ele fechou a mão para me bater na cara e foi o momento em que o meu marido se meteu à frente”, continua. Vítor corrobora e diz que se colocou em frente da mulher quando foi imediatamente agredido. “[Victor Hugo] Deu-me um soco na cara e caí. Ele veio para cima de mim e veio-me continuando socando e pisando. Quando me levantaram do chão veio o primo dele, que me deu outro soco”, conta ao Observador. Depois, contam, Cardinali terá agarrado numa pá e ameaçado o trapezista de morte, segundo o relato do casal.

Bárbara Farias diz que tentou pedir ajuda a outros trabalhadores do circo no local, mas sem sucesso. “Pedi ajuda, mas essa pessoa me ignorou porque é uma coisa comum no circo. Muita gente faz vista grossa. Ele é um domador de animais e acha que os seres humanos são animais. Ele faz o mesmo com os animais”, acusa. “Estamos cada vez mais sabendo historias de pessoas que trabalham ali. É uma coisa comum.”

O casal acabaria por se trancar de novo na caravana, só saindo com a chegada da polícia. “Chamámos a polícia, foi aí que gravei o vídeo”, conta Vítor. “A polícia chegou à porta do circo e disse-nos para ir apresentar queixa à esquadra. Disseram para fazer isso na cidade que fossemos ficar mais tempo para fazer todos os trâmites legais”, explica.

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Foi isso que fizeram esta segunda-feira. O casal formalizou uma queixa na esquadra do Bairro Alto, em Lisboa, confirmou o Observador junto de fonte oficial da PSP. Segundo a declaração a que o Observador teve acesso, Vítor Constant apresentou uma queixa por crimes contra a integridade física, por alegadamente ter sido agredido pelo suspeito, devidamente identificado no auto de denúncia. Além disso, o casal diz que também se dirigiu ao Hospital de São José para uma avaliação dos ferimentos.

Os artistas, de nacionalidade brasileira e com contrato até outubro, dizem estar em contacto com o Consulado do Brasil e advogados para perceber como lidar com um “processo complexo” que implicará não apenas a agressão, mas “também quebra de contrato”, notam. “Ao expulsar-nos ele deixou-nos sem casa, porque o nosso contrato inclui a moradia, está cedida pelo circo”, explica Bárbara, justificando a mudança temporária para a capital. “Estamos cheios de malas, cheios de tudo, contávamos ficar até outubro”, conta ao Observador. Nos últimos dias, ambos estão a viver na casa de uma amiga, em Lisboa. “Não sei o que vai suceder, mas não tem como perder [o caso] porque estou só lutando pelos meus direitos”, acredita.

Vítor Constant e Bárbara Farias vivem no Rio de Janeiro e têm uma escola de circo no Brasil. Chegaram a Portugal em novembro para trabalhar no Circo Victor Hugo Cardinali. Começaram a fazer parte dos espetáculos a partir das galas de Natal, naquela que é considerada a época alta nesta área. Várias fotografias nas redes sociais mostram os trapezistas em espetáculos dos últimos meses.