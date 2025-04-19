Num mercado tão forte em SUV não deixa de ser curioso que o ranking dos modelos mais vendidos nos EUA tenha apenas um representante oriundo de construtores norte-americanos, entre os quatro mais vendidos. Na liderança da procura por esta classe de veículos está um Toyota, que vai ter de deslocar a sua produção para os EUA para continuar a ser competitivo e evitar as tarifas à importação impostas pelo Presidente Trump.

Em 2024, os SUV preferidos pelos condutores norte-americanos foram o Toyota RAV4, que comercializou 475.193 unidades, seguido dos Tesla Model Y (405.900), Honda CR-V (402.791) e Nissan Rogue (245.724), a denominação nos EUA do europeu Nissan X-Trail. Mas a liderança do RAV4 está em perigo, a menos que desloque a sua produção para os EUA.

Os RAV4 comercializados nos EUA provêm maioritariamente do Canadá (alguns do Japão, consoante as versões) e estão condenados a perder grande parte da sua competitividade após serem sujeitos à taxa de 25% dos veículos canadianos que rumam aos EUA. Isto não seria propriamente um problema, uma vez que a Toyota possui 13 fábricas nos EUA, onde emprega 32.000 funcionários, mas mesmo os modelos ali fabricados dependem de uma elevada percentagem de peças produzidas noutros países. É o caso do Camry, o modelo mais popular da Toyota entre os que são fabricados no país, mas que ainda assim possui 55% de peças importadas e, de acordo com as directrizes de Trump, também estas serão sujeitas a uma tarifa de 25%, o que decididamente vai acabar por elevar o preço do veículo.

De acordo com a Reuters, o construtor japonês pondera mudar a produção dos RAV4 destinados aos EUA do Canadá para a América, especificamente para a fábrica que possui no Kentucky. Mas a adaptação da linha de montagem não estará terminada antes de 2027, sendo igualmente necessário alterar a lista de fornecedores, uma vez que todos os veículos fabricados nos EUA necessitam de possuir uma maior percentagem de incorporação local para continuarem competitivos.