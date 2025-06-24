A GNR deteve 17 pessoas por tráfico de droga, furto, posse de arma proibida e condução em estado de embriaguez, num conjunto de operações em Albufeira (Algarve), em especial junto a locais de diversa noturna.

Em comunicado, a GNR explica que as operações de fiscalização, policiamento e combate à criminalidade decorreram entre quinta e segunda-feira, junto a locais de diversão noturna.

Além dos 17 detidos – 16 homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 44 anos -, foram apreendidas 241 doses de haxixe, 107 de cocaína, 24 de MDMA e três de liamba.

Foram igualmente apreendidos dois telemóveis, uma munição, um taco de golfe, dois pares de óculos, uma carteira, uma bolsa e 1.945 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

No âmbito da operação, foram ainda constituídos arguidos cinco homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos, pela prática do crime de roubo.