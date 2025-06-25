O Boavista falhou a inscrição na Liga Portugal 2 e não vai jogar no segundo escalão do futebol português, avança o Jornal de Notícias, citando Fary Faye e Carmelo Fraile, presidente e administrador da SAD dos axadrezados, respetivamente.

O prazo para a inscrição na segunda divisão encerrava esta quarta-feira à noite. Ao JN, Carmelo Fraile conta que faltaram as “certidões à Segurança Social e à Autoridade Tributária” para concluir a inscrição, assim como uma transferência de 2,5 milhões de euros feita pelo acionista maioritário da SAD, Gerard López e que “não caiu na conta no prazo devido”.

“Sem esse valor, não nos conseguimos inscrever na Liga 2”, acrescentou, revelando que a questão podia ter sido resolvida muito antes.

“O primeiro momento que isso podia ter ficado resolvido surgiu em abril, com a transferência falhada de [Robert] Bozeník, no valor de cerca de 2,5 milhões de euros, falhada por questões legais. Esse valor teria sido importante para a inscrição”, acrescentou.

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Fary Faye, também ao JN, contou que não sabe “o futuro”, nem se o Boavista irá conseguir a inscrição na Liga 3. “Não sei onde vamos recomeçar, isto apanhou-nos por surpresa, não estávamos a contar com isto”, revela o presidente da SAD, acrescentando que o clube já estava mesmo a preparar a nova época no segundo escalão.

“Ainda hoje estava em reuniões para inscrever jogadores na Liga 2, tínhamos quatro contratados, dois a apresentar na próxima semana”, disse Faye, que contou ainda que estava “completamente de rastos”, pedindo desculpa aos adeptos do clube portuense.

“Não pensei que isto nos fosse acontecer. Fizemos tudo o que podíamos para inscrever o Boavista, fizemos tudo para ter os papéis, mas o dinheiro não chegou a tempo. Fizemos tudo o que podíamos, amo e respeito o Boavista”, acrescentou.