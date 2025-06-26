A casa do ator norte-americano Brad Pitt em Los Angeles foi assaltada na madrugada desta quinta-feira, avança a televisão norte-americana ABC News, citando fontes da polícia da cidade.
A polícia terá recebido a ocorrência na por volta das 6h30 desta quinta (22h30 de quarta-feira em Los Angeles). Segundo as mesmas fontes, três pessoas saltaram a cerca para entrar no quintal da casa, tendo depois partido uma janela na frente da casa, que terá sido “saqueada” pelos assaltantes.
As autoridades estão a investigar o caso com recurso às imagens de videovigilância da casa e da zona da cidade, conhecida por Los Feliz. De acordo com a ABC, Pitt não estava em casa no momento e ainda não é claro se o assalto foi especificamente direcionado ao ator.