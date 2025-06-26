Os líderes da União Europeia, que estão reunidos esta quinta-feira em Bruxelas, comprometeram-se a financiar “adequadamente” o aumento dos gastos com defesa, coordenando tal investimento para o fazer “melhor em conjunto”, dada a nova meta da NATO acordada na quarta-feira.

“O Conselho Europeu sublinha a necessidade de continuar a aumentar substancialmente a despesa com a defesa e a segurança da Europa e de investir melhor em conjunto, salientando também o compromisso assumido na Cimeira da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] de junho de 2025 pelos Estados-membros que são igualmente membros” da Aliança Atlântica, indicam as conclusões da cimeira europeia acordadas em Bruxelas.

“O Conselho Europeu convida os Estados-membros a coordenarem entre si a implementação dos compromissos relevantes. Recordando as suas conclusões de 20 de março de 2025 sobre a continuação dos trabalhos relativos às opções de financiamento adequadas, o Conselho Europeu analisou os progressos realizados”, acrescentam.

Os líderes da UE estão a discutir o apoio à Ucrânia face à invasão russa e pedir uma solução diplomática para o Médio Oriente, entre Israel e Irão, após uma cimeira da NATO centrada no reforço militar.

O encontro europeu de alto nível surge um dia depois da cimeira da NATO, em Haia, que terminou com os 32 aliados da Aliança Atlântica a assumirem o compromisso de gastarem, até 2035, 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em despesas militares tradicionais (forças armadas, equipamento e treino) e 1,5% do PIB adicionais em infraestruturas de cibersegurança, prontidão e resiliência estratégica, um acréscimo face ao atual objetivo de 2%.

Na cimeira da NATO foi assumido este compromisso de reforçar as despesas com a defesa e, já esta quinta-feira, os chefes de Governo e de Estado da UE discutiram como garantir que o aumento dos 27 orçamentos de defesa resulte numa resposta eficiente para todos e que a indústria europeia de defesa e a competitividade (através da inovação ou investigação) beneficiem de tal investimento, de acordo com fontes comunitárias.

Nestas conclusões, os líderes da UE pedem à Comissão Europeia e à chefe da diplomacia comunitária, Kaja Kallas, que apresentem um roteiro para alcançar a prontidão da defesa comum da UE até 2030.

A ideia é abordar de “forma concreta e urgente” as lacunas críticas de capacidades, o financiamento do aumento das despesas com a defesa e o reforço de parcerias com parceiros com ideias semelhantes, segundo as mesmas fontes.

Além disso, no texto, “o Conselho Europeu convida a Comissão e o Alto Representante a apresentarem novas propostas para reforçar a mobilidade militar, permitindo assim a movimentação eficiente de equipamento e pessoal de defesa em toda a União”, é ainda referido.

Numa carta enviada na quarta-feira aos líderes europeus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, reiteraram o apelo aos Estados-membros para um reforço da capacidade de defesa europeia.

No documento foi indicado que, ainda em 2025, o executivo comunitário irá avançar com uma proposta legislativa na área da mobilidade militar.