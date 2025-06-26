Um incêndio deflagrou na manhã desta quinta-feira num restaurante do centro comercial Atrium Saldanha, segundo avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto do Regimento dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O fogo teve origem no fogão do estabelecimento, que fica no piso zero do centro comercial, por volta das 13h. Acabou por ser depois apagado com o auxílio de um extintor. As chamas ficaram circunscritas à cozinha do restaurante.

Várias pessoas tiveram de ser retiradas para o exterior do centro comercial, tendo uma delas recebido assistência. No local, estão seis operacionais dos bombeiros, apoiados por uma viatura.