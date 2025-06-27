O tenista português Jaime Faria ficou esta sexta-feira a conhecer o “quadro difícil” que terá na primeira ronda de singulares de Wimbledon, terceiro “major” da época, após o sorteio ter ditado o confronto com o italiano Lorenzo Sonego.

“Tenho um quadro difícil, mas isso já se espera num torneio do Grand Slam. É curioso que gostava de derrotar o adversário que derrotou o meu atual treinador [Pedro Sousa], Lorenzo Sonego, e buscar essa vingança, embora não tenha nada contra ele. Estou pronto para isso”, avançou Faria, em declarações à Lusa.

O lisboeta, número dois português e 117.º mundial, e o transalpino, que figura no 48.º lugar no ranking ATP, nunca se defrontaram, pelo que o primeiro encontro entre ambos está previsto para terça-feira na relva do All England Club.

O vencedor do embate entre Jaime Faria, de 21 anos, e Lorenzo Sonego, que venceu Pedro Sousa na primeira ronda de Wimbledon em 2021, poderá defrontar na segunda eliminatória o também italiano Lorenzo Musetti, sétimo do mundo e semifinalista de Roland Garros.