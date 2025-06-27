A estreia acontece já no próximo domingo, dia 29. Miguel Morgado, uma das vozes mais influentes do espaço público na atualidade, junta-se ao Observador como colunista e escreverá um artigo de opinião semanal.

Miguel Morgado é professor associado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. É ainda autor de vários livros — o último intitula-se “Introdução ao Conservadorismo” e no próximo outono publicará “Introdução ao Liberalismo”. Entre 2011 e 2015 foi assessor político do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e ocupou o lugar de deputado entre 2015 e 2019.

Atualmente, Miguel Morgado é também comentador na SIC Notícias, onde participa em dois programas regulares, “Linhas Direitas” e “Torto e Direito”. A partir de domingo, estará todas as semanas no Observador.