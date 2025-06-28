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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve quatro pessoas, entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, no decorrer de uma operação de prevenção criminal na zona da Cova da Moura, na Amadora. Foram ainda identificadas cerca de 150 pessoas, apreendidas 12 garrafas de óxido nitroso (usado na ‘droga do riso‘) e mais de 17 mil euros em notas, que as autoridades suspeitam ter origem ilegal.

Na sequência de uma das detenções por resistência e coação sobre funcionário, um dos 60 agentes da Divisão da Amadora envolvido na operação ficou ferido num braço e teve que ser levado para o Hospital de São Francisco Xavier, ficando incapacitado para o cumprimento das suas funções.

Além de dois detidos por resistência e coação sobre funcionário, a PSP comunicou ao Observador uma detenção por posse de produto suspeito ser estupefaciente e outra por mandado de detenção.

Os factos da operação que decorreu entre as 22h30 de sexta-feira e a 1h00 de sábado foram comunicados pela PSP ao Ministério Público.