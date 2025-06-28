Chegou a hora de todas as decisões. Duas semanas e 48 jogos depois, o renovado Campeonato do Mundo de Clubes entrou na fase decisiva. Ao longo dos últimos dias, 16 equipas despediram-se da competição, entre elas o FC Porto, e outras 16 lutam agora para chegar o mais longe possível… e quem sabe conquistar o título e o estatuto de melhor equipa do planeta. A abrir as hostilidades, o clássico brasileiro entre Palmeiras e Botafogo prometia ser bastante quentinho, não só pela história que liga os grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também por colocar frente a frente dois treinadores portugueses: Abel Ferreira e Renato Paiva. Para além disso, o vencedor desta partida podia encontrar o Benfica nos quartos de final.

O verdão seguiu em frente na prova depois de ter terminado na primeira posição no Grupo A, o dos dragões, ainda que só tenha conseguido um triunfo, frente ao Al Ahly (2-0). Ainda assim, a equipa de Abel tem apresentado excelentes prestações, principalmente depois do intervalo, ficando, na retina, a recuperação frente ao Inter Miami, com dois golos nos últimos dez minutos (2-2). Por seu turno, o fogão ficou em segundo no grupo da morte, atrás do PSG — que venceu (0-1) — e à frente do Atl. Madrid — com quem perdeu (1-0). O triunfo frente ao campeão europeu perfila-se como uma das grandes sensações da prova, pelo que a equipa carioca tinha agora de coroar o seu estatuto frente a um dos seus grandes rivais.

An all-Brazilian clash in the City of Brotherly Love. ???????????? #FIFACWC pic.twitter.com/abs3HrEjOT — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 28, 2025

“Vai ser um jogo difícil. Estamos equilibrados desde 2020. Já ganhámos, já perdemos, empatámos, já tivemos em fase a eliminar… A única coincidência sou eu e alguns jogadores aqui, já que o Botafogo foi mudando de treinador. Acho que é bom que as pessoas entendam, sobretudo vocês [jornalistas]. Fico feliz em ver vocês a falar da qualidade dos sul-americanos. É muito difícil jogar contra eles, e temos dez títulos. Todas as equipas que vêm para o Mundial têm mais probabilidade que as outras. Nem sempre estamos no nosso melhor, mas temos sangue e suor. Quando não há inspiração, há que ter transpiração, por isso é que os adeptos chamam-nos de equipa da reviravolta e do amor. Amanhã [sábado] teremos os olhos bem abertos e estaremos acordados para chegarmos ao fim do jogo e estarmos na próxima fase. Esse é o nosso objetivo”, assumiu Abel.

“Era normal o mundo do futebol desconfiar porque não olham para a Liga brasileira. Hoje em dia, com a internet e tudo o resto, há dois tipos de futebol: o da vida real e o Walt Disney. Na vida real, nem sempre se pode jogar da mesma forma porque não é permitido, seja porque o adversário é bom ou causa dificuldades. No Walt Disney, temos que jogar com todos ao ataque e amassar o PSG e o Atl. Madrid. Encontrei-me com um adepto e ele disse-me que podíamos ter vencido o Atl. Madrid caso fossemos mais ofensivos. Perguntei quantas vezes é que ele viu o Atl. Madrid este ano e ele disse ‘nenhuma’. Está respondido. Isso é o futebol Walt Disney. Estou muito orgulhoso por aquilo que fizemos. Era o grupo mais difícil de todos e nós fizemos seis pontos. Estamos orgulhosos de estar aqui”, afirmou Renato

Mundial de Clubes: Palmeiras x Botafogo Onzes oficiais ! pic.twitter.com/Vss14io0x5 — Diário de Transferências (@DTransferencias) June 28, 2025

Desta forma, Allan Elias foi a grande novidade de Abel Ferreira, já que o jovem jogador de 21 anos apenas tinha sido titular em cinco encontros até aqui. Para além do médio, Agustín Giay e Bruno Fuchs voltaram à defesa, Maurício e Emiliano Martínez foram opções no meio-campo e, no ataque, Vítor Roque relegou Flaco López para o banco. Já Renato Paiva teve como principal novidade a titularidade de Danilo Barbosa, médio que passou por Sp. Braga e Benfica. Essa foi mesmo a única alteração que o português fez no seu onze inicial, com Gregore a ficar de fora da ficha de jogo para cumprir castigo, devido a acumulação de amarelos.

Como é apanágio num duelo sul-americano, ainda que este tenha contado com arbitragem do francês François Letexier, a primeira fase da partida foi pautada pelo equilíbrio e muitas paragens, com as equipas a empregarem muita intensidade nos duelos. Ainda assim, o Palmeiras começou a afirmar-se com bola, remetendo o Botafogo para a sua fase defensiva. Só no tempo de compensação do primeiro tempo surgiu a primeira ocasião do desafio, com Richard Ríos a receber à entrada da área e a desferir um remate forte que passou bastante perto da trave, com John Victor a tocar ao de leve na bola (45+5′).

⚽️ INTERVALO ????

???????? Palmeiras 0 – 0 Botafogo ???????? ◉ 1ª metade pobre no duelo brasileiro

◉ Verdão um pouco mais por cima, mas sem perigo

◉ Ainda não há remates enquadrados#PALxBOT #FIFACWC pic.twitter.com/nlFrqmoIca — GoalPoint (@_Goalpoint) June 28, 2025

A etapa complementar começou bem mais espectacular e, no segundo minuto, o fogão perdeu a bola na sua primeira fase de construção, Allan colocou de imediato em Estêvão que, à entrada da área, atirou colocado para um grande voo de John Victor (47′). Pouco depois foi a vez de Maurício tentar mais ou menos da mesma zona, na ressaca de um alívio de John, mas o remate de primeira acabou nas mãos do guarda-redes (60′). Já com Paulinho e Luighi no ataque palmeirense, numa dupla-alteração que valeu assobios Abel por conta da saída de Estêvão, e Cuiabano e Álvaro Montoro em campo, o jogo acalmou e as equipas começaram a pensar no prolongamento. Mayke e Joaquín Correa também saltaram dos bancos e, depois de um cruzamento de Joaquín Piquerez, Maurício cabeceou forte para nova defesa importante de John (73′).

Para a parte final do tempo regulamentar, Paiva lançou Kaio Pantaleão e Newton, Abel respondeu com Facundo Torres, mas o resultado não sofreu mais alterações, com o jogo a seguir para o prolongamento. Anibal Moreno foi opção para o tempo extra, mas a toada do jogo manteve-se, com John a negar novo remate de fora da área de Ríos (97′). No lance seguinte, o médio colombiano encontrou Paulinho solto na direita, o avançado recebeu, fez a diagonal para o meio e, já dentro da área, driblou um defesa e atirou rasteiro e colocado para o golo inaugural (99′). Paiva respondeu com o ex-Benfica Arthur Cabral e, numa alteração algo inusitada, Abel trocou Paulinho por Micael. O glorioso carregou até ao fim, mas esta foi a vez de o verdão ser feliz (1-0).

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A pérola

Entrou aos 63 minutos, saiu aos 103′ e… voltou a ser decisivo. Paulinho continua a ser gerido a pinças por Abel Ferreira e só isso explica o seu contributo pacato neste Palmeiras. Ainda assim, pelo segundo jogo consecutivo, o antigo jogador de Atl. Mineiro e Bayer Leverkusen foi importante, mostrando que não precisa de muito tempo para colocar a bola no fundo das redes. A jogada do golo é de antologia e espelha a sua qualidade. O que será de Paulinho quando estiver a 100%?

O joker

John Victor foi, uma vez mais, o elemento que mais se destacou na equipa de Renato Paiva. Apesar de não ter tido muito trabalho, o guarda-redes que tem nacionalidade portuguesa foi importante para segurar o empate no tempo regulamentar, colecionado três/quatro defesas decisivas. Quebrou no prolongamento, sem ter culpa no golo sofrido.

⚽️ MVP DO JOGO ⭐️

???????? Palmeiras 1 – 0 Botafogo ???????? ◉ John Victor ????????, com 4 defesas, foi o melhor em campo, numa partida sem grandes destaques individuais

◉ Todos os ratings do #MundialDeClubes em https://t.co/QZuwKyuNke#FIFACWC #PALxBOT #RatersGonnaRate pic.twitter.com/PW6jJ8tGBy — GoalPoint (@_Goalpoint) June 28, 2025

A sentença

Com este resultado, o Palmeiras atirou-se para o caminho do Benfica que, caso vença o Chelsea no segundo jogo deste sábado, vai enfrentar a turma de Abel Ferreira nos quartos de final. Depois da eliminação precoce na Taça Intercontinental, diante do Pachuca, o Botafogo volta a despedir-se no início da fase a eliminar de uma competição organizada pela FIFA.

A mentira

Numa altura em que muito se tem falado da qualidade do futebol sul-americano e da hipotética surpresa que este tem causado no Campeonato do Mundo de Clubes, os brasileiros continuam a mostrar que estão à frente da concorrência continental. Afinal, todas as equipas do Brasileirão chegaram aos oitavos de final, enquanto que os dois emblemas argentinos foram eliminados na fase de grupos. Ainda assim, o clássico brasileiro podia não ser o jogo mais aguardado desta fase a eliminar, e percebeu-se porquê. O jogo foi marcado pelos intensos duelos físicos, as muitas interrupções e, no final, muito poucas ocasiões claras de golo. No prolongamento lá apareceu o golo.