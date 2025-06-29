O incêndio que deflagrou, na tarde desta segunda-feira, no concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, e que consumiu mais de mil hectares, foi considerado dominado pouco antes das 21h30, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil. Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, todas as frentes do fogo foram “consideradas dominadas uns minutos antes das 21h30”. A circulação no troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Aljustrel e Castro Verde, cortada devido às chamas, foi restabelecida pelas 22h16 nos dois sentidos.

O fogo eclodiu numa área florestal no Monte do Cerro, na zona de Messejana, no concelho de Aljustrel, e chegou a mobilizar seis meios aéreos. Numa conferência de imprensa realizada ao início da noite, que terminou às 20h10, quando o incêndio ainda tinha duas frentes ativas, a proteção civil e a câmara municipal revelaram que as chamas já haviam consumido cerca de 1.000 hectares.

O presidente do Município de Aljustrel, Carlos Teles, explicou que o incêndio deflagrou na freguesia de Messejana, tendo “atingido grandes dimensões”, mas ficou confinado ao concelho. O autarca disse que o sinistro implicou o corte do trânsito da EN2, no troço entre Aljustrel e Castro Verde, e da Estrada Municipal 394 (EM394) entre as localidades de Carregueiro e Entradas, no concelho de Castro Verde.

O incêndio obrigou à retirada de pessoas, por parte da GNR, de três residências em dois montes perto da localidade de Carregueiro e causou danos materiais num casão de apoio agrícola, segundo as autoridades. No combate às chamas acabaram por ser assistidos sete bombeiros devido a exaustão e inalação de fumos, dois dos quais foram transportados para o hospital de Beja e outro para o Serviço de Urgência Básico de Castro Verde.

Às 21h50, segundo a página da ANEPC, consultada pela Lusa, o fogo mobilizava 250 operacionais, auxiliados por 88 viaturas. Além de bombeiros de várias corporações da região, o combate às chamas contou com o apoio de diversas entidades, como a Cruz Vermelha, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), serviços municipais de proteção civil de Aljustrel e Castro Verde, juntas de freguesia, GNR, Afocelca, sapadores florestais de Ourique e força especial de proteção civil.

Fogo em Pinhel: combate às chamas numa zona de difícil acesso aos bombeiros

O incêndio que deflagrou na segunda-feira no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, estava às 06:15 em rescaldo e vigilância, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, o incêndio foi dominado às 03:32, encontrando-se às 06h30 73 operacionais, com o apoio de 19 veículos, em operações de rescaldo e vigilância.

O incêndio deflagrou na segunda-feira às 17:42 em Espinhaço numa zona de difícil acesso aos bombeiros e sem habitações em perigo.

O incêndio chegou a mobilizar quase 100 operacionais, apoiados por 36 veículos. De acordo com a Proteção Civil o alerta foi dado às 17h03 de segunda-feira e o incêndio deflagrou em Espinhaço numa zona de difícil acesso aos bombeiros, mas que não existiam habitações em perigo.

Para o local foram destacados, entre bombeiros e GNR, 97 operacionais e 36 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Pinhel, Guarda, Foz Côa, Almeida, Penedono, Mêda, Torre de Moncorvo, Trancoso, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Vila Franca das Naves e Fornos de Algodres.

Fogo em Almaceda em fase de resolução

O combate ao fogo nas povoações de Almaceda e Padrão, no concelho e distrito de Castelo Branco, começou pelas 17h00 de domingo e, passado uma hora, cerca das 18h00, chegou a ser combatido com o apoio de nove meios aéreos, indicou na altura à Lusa fonte da Proteção Civil.

Depois de a mobilização ter sido reduzida, esta manhã o fogo ganhou nova dimensão e o combate passou de três meios aéreos ativos para quatro. Entrou em fase de resolução pelas 14h11 desta segunda-feira, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil. Às 21h20, continuam mobilizados 152 operacionais e 52 viaturas.

Bombeira ferida em Alvarenga

Já o incêndio que deflagrou em Alvarenga, no concelho de Arouca, distrito de Aveiro, já foi controlado e entrou em fase de rescaldo cerca das 19h00, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Arouca. Segundo o Correio da Manhã, uma bombeira ficou ferida com queimaduras.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 19:15 continuavam no terreno 98 operacionais, 27 veículos e quatro meios aéreos.

Nota: notícia atualizada às 7h20 com a informação de que o incêndio de Pinhel foi dominado