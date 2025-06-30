O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), foi nomeado pela Comissão Europeia para um conselho consultivo dedicado à habitação na Europa, que iniciou funções esta segunda-feira e pretende definir a estratégia para responder à crise habitacional.

O social-democrata Carlos Moedas assumiu a vice-presidência do novo conselho consultivo, denominado House Advisory Board, revelou a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado, indicando que o autarca português “é o único presidente de câmara a integrar” o grupo criado pela Comissão Europeia.

O novo órgão consultivo tem como missão definir a estratégia e a abordagem da Comissão Europeia para responder à crise na habitação, assim como as linhas orientadoras que vão definir as ações a tomar a nível europeu, no âmbito de um Plano para Habitação Acessível a ser aplicado em toda a Europa.

Constituído por 15 elementos, o conselho consultivo inclui alguns dos maiores especialistas europeus em habitação, bem como altos responsáveis políticos de vários países.

No comunicado, a Câmara de Lisboa referiu ainda que a escolha de Carlos Moedas para assumir a vice-presidência deste órgão europeu “representa um reconhecimento do modelo que desenvolveu para a habitação em Lisboa, com um investimento histórico superior a 900 milhões de euros até 2028, assim como um conjunto de ações de curto prazo para apoiar as famílias e os jovens”.

“Para a escolha de Carlos Moedas contribuiu também a vasta experiência europeia, tendo sido Comissário Europeu [para a Investigação, Inovação e Ciência] entre 2014 e 2019“, realçou a autarquia de Lisboa.

Citado na nota, o presidente da Câmara de Lisboa destacou a necessidade de uma resposta coordenada a nível europeu para responder à crise da habitação, considerando que “as cidades têm de estar no centro da decisão”.

“Para Lisboa, ser a única cidade representada neste órgão é um reconhecimento sem par do caminho que estamos a fazer. Neste mandato já entregámos mais de 2.660 casas, apoiámos 1.230 famílias a pagar a renda, e estamos a reabilitar mais de 400 edifícios em bairros municipais“, salientou Carlos Moedas, referindo que o município de Lisboa tem medidas “totalmente inovadoras” como a disponibilização de casas a agentes da PSP, ou as cooperativas de habitação, que estiveram paradas durante mais de 25 anos.

O autarca reforçou que Lisboa tem uma combinação de medidas de curto e médio prazo na área da habitação, que “é única na Europa”.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o novo conselho consultivo vai desenvolver um Plano Europeu de Habitação Acessível, para analisar todas as causas da crise e ajudar a concretizar os investimentos públicos e privados necessários.