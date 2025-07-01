As matrículas dos alunos que em setembro vão para o 5.º ano de escolaridade começam esta terça-feira e os encarregados de educação devem fazê-lo até ao dia 11 de julho. A renovação da matrícula na transição para o 5.º ano é obrigatória, e pode ser feita ‘online’ no Portal das Matrículas ou presencialmente nas escolas.

Além do 5.º ano, entre esta terça-feira e 11 de julho devem também inscrever-se os alunos que transitaram para o 2.º, 3.º ou 4.º anos de escolaridade, mas apenas no caso de mudarem de escola ou encarregado de educação.

Se não houver alterações, a renovação é automática.

Entre 15 e 22 de julho realizam-se as matrículas dos alunos que vão para os 10.º e 12.º anos de escolaridade.