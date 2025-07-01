A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai entregar ao Governo dezenas de contributos para o processo de reforma do Estado, que devem estar concluídos no dia 22, disse esta terça-feira a presidente da organização, Luísa Salgueiro.

“Estamos a ultimar um documento com as propostas base da associação relativamente a esse tema [reforma do Estado]. São muitos contributos, de simplificação administrativa, de todas as áreas com as quais a associação está a trabalhar”, informou.

À saída de uma reunião do conselho diretivo, a presidente da ANMP explicou à agência Lusa que se trata de um documento muito extenso, com dezenas de propostas, de várias áreas.

A associação entende que tem vários contributos que pode dar ao Governo, do trabalho que já vem realizando ao longo dos anos. Portanto, estamos a prepará-los para remeter ao Governo, no sentido de aproximar as posições que a associação tem assumido ao longo destes anos, com esta intenção que o Governo tem da reforma do Estado e que tem impacto nos municípios”, sustentou.

Segundo a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o documento com as propostas deverá ser enviado ao Governo depois da próxima reunião do conselho diretivo da ANMP, que está agendada para dia 22.

“Provavelmente só validaremos a versão final na próxima reunião. Agora, durante este período, os vários colegas vão dar contributos e depois validaremos na próxima reunião do conselho diretivo [da ANMP]”, referiu.

Já em meados de junho, a presidente da ANMP tinha deixado a garantia de que os municípios estão empenhados em colaborar no processo de reforma do Estado.

A ANMP irá trabalhar para apoiar o Governo nesse grande objetivo de reformar o Estado“, assegurou.