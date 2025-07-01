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O exército russo fez em junho os maiores avanços em território ucraniano desde novembro e acelerou o avanço pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

As tropas de Moscovo ocuparam 588 quilómetros quadrados (km2) do território ucraniano em junho, após 507 km2 em maio, 379 km2 em abril e 240 km2 em março. Durante o inverno, tinham abrandado o ritmo, segundo os dados do instituto norte-americano analisados pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Com exceção dos primeiros meses da guerra em 2022, quando a linha da frente era mais móvel, só em outubro (610 km2) e novembro (725 km2) de 2024 é que os avanços russos foram mais extensos do que em junho.

Dois terços dos avanços da Rússia no último mês concentraram-se na região de Donetsk (leste), que tem sido o principal palco de confrontos entre russos e ucranianos nos últimos dois anos. O exército russo controla atualmente, total ou parcialmente, três quartos da região, contra 61% no mesmo período de 2024.

Cerca de 31% da região de Donetsk já estava sob o controlo dos separatistas pró-russos antes do início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O exército russo também fez avanços sem precedentes durante o último ano noutras regiões, cobrindo quase 200 km2.

Em 8 de junho, o exército russo anunciou que estava a atacar a região de Dnipropetrovsk (centro-leste), o que aconteceu pela primeira vez desde o início da guerra. Os ganhos russos em Dnipropetrovsk são atualmente de apenas oito quilómetros quadrados. A Ucrânia negou que as forças de Moscovo tivessem penetrado na região de Dnipropetrovsk.

Os russos também aumentaram o controlo na região de Sumy, no norte da Ucrânia. Completamente ausentes de Sumy desde abril de 2022 e da reafetação para o leste da frente, as tropas de Moscovo voltaram a avançar na primavera, retomando quase 320 km2 desde o início de 2025, incluindo 130 km2 no último mês.

De um modo mais geral, os últimos 12 meses foram marcados por um avanço do exército russo na Ucrânia. Entre julho de 2024 e junho de 2025, os russos tomaram quase 5.500 km2, contra 1.215 km2 nos 12 meses anteriores. No entanto, este ganho russo representa menos de 1% do território da Ucrânia antes da guerra, incluindo a Crimeia e o Donbass (que engloba as regiões de Donetsk e Lugansk).

No final de junho, a Rússia exercia um controlo total ou parcial sobre quase 19% do território ucraniano.

Desde o início da guerra, Moscovo declarou como anexadas à Federação Russa as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões ucranianas.

A guerra já causou dezenas de milhares de mortos civis e militares de ambos os lados, segundo a AFP.