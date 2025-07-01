Momentos-chave
- França confirma chamada de "mais de duas horas" entre Macron e Putin
- Macron falou com Putin ao telefone pela primeira vez desde 2022, diz o Kremlin
- Zelensky apela ao parlamento ucraniano para ratificar acordo que cria tribunal especial para os crimes de guerra na Rússia
- "Não estamos interessados em atrasar nada". Rússia recusa estar a tentar ganhar tempo antes de negociações
- Ucrânia ataca fábrica de mísseis e drones na Rússia
- Rússia fez em junho maiores avanços na Ucrânia desde novembro de 2024
- Ataque russo à região de Dnipro faz vários mortos e feridos
- FMI aprova nova parcela de 500 milhões de dólares para Kiev
- Ucrânia ataca centros militares russos nas regiões ocupadas de Donetsk e Lugansk
- Ataque com drones suspende operações em quatro aeroportos russos. Ouvidas explosões em Engels e Saratov
- Enviado de Trump acusa Rússia de estar a "ganhar tempo enquanto bombardeia alvos civis na Ucrânia"
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- A primeira conversa telefónica entre Emmanuel Macron e Vladimir Putin desde 2022 decorreu esta terça-feira e durou mais de duas horas. Durante a discussão, abordaram a situação na Ucrânia e o programa nuclear do Irão. Macron reafirmou o apoio da França à Ucrânia, apelando a um cessar-fogo imediato, enquanto Putin argumentou a favor de negociações que considerassem as novas realidades territoriais.
- Após a ligação com Putin, Emmanuel Macron entrou em contacto com Volodymyr Zelensky para informar sobre a conversa. A chamada foi descrita como “construtiva” por uma fonte do gabinete presidencial ucraniano, refletindo o contínuo envolvimento diplomático da França em busca de soluções para o conflito.
- A Rússia avançou significativamente em território ucraniano em junho, ocupando 588 quilómetros quadrados, um progresso considerável principalmente na região de Donetsk. Este avanço representa os maiores progressos desde novembro de 2024 e reflete a intensificação dos confrontos no leste da Ucrânia.
- A Ucrânia intensificou suas operações militares contra a Rússia, lançando ataques com drones em fábricas de mísseis e drones, incluindo a fábrica de Kupol em Izhevsk. Estes ataques, que visaram minar as capacidades militares russas, provocaram incêndios significativos e interrupções operações em aeroportos na Rússia.
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura da Guerra na Ucrânia desta terça-feira. Para continuar a acompanhar todas as atualizações do conflito abrimos agora um novo liveblog.
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Macron ligou a Zelensky após falar com Putin
Após falar com Putin pela primeira vez desde 2022, Macron ligou a Zelensky para discutir a conversa que teve com o Presidente russo. A informação foi avançada por uma fonte do gabinete presidencial ucraniano ao jornal Kyiv Independent.
A chamada entre Zelensky e Macron foi descrita pela mesma fonte como “construtiva”.
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França confirma chamada de "mais de duas horas" entre Macron e Putin
A França confirmou a chamada entre Emmanuel Macron e Vladimir Putin desta terça-feira, num comunicado emitido pelo Palácio do Eliseu.
No texto disponível no site, pode-se ler que ambos os líderes “falaram hoje ao telefone durante mais de duas horas para discutir o programa nuclear do Irão e a Ucrânia”.
Sobre a guerra na Ucrânia, Macron terá apelado a Putin “ao estabelecimento de um cessar-fogo o mais rapidamente possível e ao lançamento de negociações entre a Ucrânia e a Rússia para encontrar uma solução sólida e duradoura para o conflito“.
O líder francês, como se pode ler no comunicado, terá ainda sublinhado “o apoio inabalável da França à soberania e à integridade territorial da Ucrânia“.
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Macron falou com Putin ao telefone pela primeira vez desde 2022, diz o Kremlin
O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o homólogo russo, Vladimir Putin, falaram ao telefone pela primeira vez desde setembro de 2022, informou o Kremlin esta terça-feira
De acordo com o comunicado publicado no site, a conversa terá sido “substantiva”, tendo sido discutida a guerra da Ucrânia, assim como o programa nuclear do Irão e a situação no Médio Oriente.
Sobre este tema, o Kremlin diz que Putin disse a Macron que quaisquer “possíveis acordos […] devem ser abrangentes e de longo prazo, abordar as causas profundas da crise ucraniana e basear-se em novas realidades territoriais“.
O líder russo atirou ainda novamente as responsabilidades da guerra para os “Estados ocidentais”, alegando mesmo que é “uma consequência direta da política” destes.
Segundo o líder russo, estes países “durante muitos anos ignoraram os interesses de segurança da Rússia, criaram um ponto de apoio anti-russo na Ucrânia, toleraram violações dos direitos da população russófona e estão agora a seguir uma linha de ação destinada a prolongar as hostilidades, fornecendo ao regime de Kiev várias armas modernas“.
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Zelensky apela ao parlamento ucraniano para ratificar acordo que cria tribunal especial para os crimes de guerra na Rússia
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou esta terça-feira ao parlamento que ratifique o acordo entre o país e o Conselho da Europa para a criação de um Tribunal Especial para o Crime de Agressão Russa contra a Ucrânia.
“Este acordo foi recentemente assinado entre o nosso Estado e o Conselho da Europa e deve agora ser prontamente ratificado para dar início ao processo efetivo de criação do Tribunal”, afirmou Zelensky, acrescentando que apela aos deputados “para que abordem esta questão sem demora”.
“A Rússia deve sentir, já este ano, que a sua responsabilização pelo crime de agressão é inevitável e que o processo jurídico internacional para a levar a tribunal começou verdadeiramente. A agressão é um crime, e a punição real e inevitável da Rússia por esse crime é uma questão de preocupação global partilhada por todos os que desejam uma vida pacífica para os seus povos”, acrescentou o Presidente.
I have just signed the documents to ratify the Agreement on the Establishment of a Special Tribunal for the Crime of Russian Aggression Against Ukraine.
This Agreement was recently signed between our state and the Council of Europe and now needs to be promptly ratified to…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2025
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"Não estamos interessados em atrasar nada". Rússia recusa estar a tentar ganhar tempo antes de negociações
O Kremlin reagiu esta terça-feira às acusações do enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, de estar a “ganhar tempo enquanto bombardeia a Ucrânia”.
Citado pela Reuters, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adiantou que a Rússia està grata à equipa de Donald Trump por ajudar a facilitar as negociações, mas que Moscovo não está a empatá-las.
“Ninguém está a atrasar nada”, afirmou ao jornalistas, dizendo que a Rússia é a favor “de atingir os objetivos que estamos a tentar alcançar através da operação militar especial por meios políticos e diplomáticos”. “Por isso, não estamos interessados em atrasar nada”, atira.
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Ex-vice-ministro da Defesa russo condenado a 13 anos de prisão por corrupção
O ex-vice-ministro da Defesa russo, Timur Ivanov, foi hoje condenado por um tribunal em Moscovo a 13 anos de prisão por desvio de fundos e branqueamento de capitais.
Ivanov tinha sido detido em abril de 2024 por suspeitas de corrupção enquanto ocupava o cargo de vice-ministro da Defesa (2016-2024), num período em que era o principal responsável pelas infraestruturas militares russas.
O juiz Sergei Podoprigorov anunciou que Ivanov tinha sido condenado a “13 anos de prisão numa colónia regular” e a uma “multa de 100 milhões de rublos” (cerca de um milhão de euros), de acordo com a agência russa TASS.
Na semana passada, o Ministério Público tinha pedido 14 anos e meio de prisão para o número dois do antigo ministro, Serguei Shoigu, que foi responsável pela Defesa durante os primeiros anos da guerra na Ucrânia.
Ivanov foi acusado num processo de corrupção por desvio de fundos no valor de mais de 216 milhões de rublos (cerca de 2,3 milhões de euros ao câmbio atual), relacionado com a compra de dois ferries no Estreito de Kerch e com o levantamento de mais de 3,9 mil milhões de rublos do banco Interkommerts.
Além disso, está pendente um segundo julgamento em que é acusado de ter recebido dois subornos no valor total de 1,3 mil milhões de rublos (mais de 14 milhões de euros), em que os empresários que pagaram os subornos confessaram o seu crime.
Vários oficiais de alta patente russos têm sido acusados e julgados por crimes de corrupção desde 2024, sendo Timur Ivanov um dos casos mais destacados
Ivanov declarou-se inocente desde o início do julgamento.
Mais de uma dezena de altos oficiais militares foram detidos no âmbito da maior ‘purga’ do exército russo dos últimos anos, que começou em abril de 2024.
Na sequência da reeleição do Presidente Vladimir Putin em 2024, foi lançada uma ação de repressão contra os comandantes militares russos e outros altos funcionários russos por corrupção, o que implicou uma importante reestruturação do Ministério da Defesa.
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Kim Jong-un presta tributo aos soldados norte-coreanos mortos na guerra da Ucrânia
Numa cerimónia em Pyongyang foram divulgadas imagens do líder norte-coreano a prestar homenagem aos soldados mortos em combate, em que surge junto a vários caixões cobertas com a bandeira do país.
Kim Jong-un presta tributo aos soldados norte-coreanos mortos na guerra da Ucrânia
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Ucrânia ataca fábrica de mísseis e drones na Rússia
Vários drones de longo alcance atingiram esta manhã a fábrica de Kupol em Izhevsk, na Rússia, disse ao jornal Ukrainska Pravda o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU.
Esta fábrica é onde os russos fabricam sistemas de defesa aérea Tor e Osa, bem como drones para as forças armadas.
Os drones ucranianos usados no ataque resultaram num incêndio, como se pode ver num vídeo divulgado pelo jornal Kyiv Insider.
Russians flee as the Izhevsk arms factory continues to detonate.
War is apparently no longer fun. pic.twitter.com/blcOEggxYr
— Kyiv Insider (@KyivInsider) July 1, 2025
Segundo adiantado por um chefe regional, pelo menos três pessoas morreram e 35 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 10 em estado grave.
A cidade de Izhevsk fica a cerca de 1300 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.
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Rússia fez em junho maiores avanços na Ucrânia desde novembro de 2024
O exército russo fez em junho os maiores avanços em território ucraniano desde novembro e acelerou o avanço pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).
As tropas de Moscovo ocuparam 588 quilómetros quadrados (km2) do território ucraniano em junho, após 507 km2 em maio, 379 km2 em abril e 240 km2 em março.
Durante o inverno, tinham abrandado o ritmo, segundo os dados do instituto norte-americano analisados pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Com exceção dos primeiros meses da guerra em 2022, quando a linha da frente era mais móvel, só em outubro (610 km2) e novembro (725 km2) de 2024 é que os avanços russos foram mais extensos do que em junho.
Dois terços dos avanços da Rússia no último mês concentraram-se na região de Donetsk (leste), que tem sido o principal teatro de confrontos entre russos e ucranianos nos últimos dois anos.
O exército russo controla atualmente, total ou parcialmente, três quartos da região, contra 61% no mesmo período de 2024.
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Ataque russo à região de Dnipro faz vários mortos e feridos
Um ataque russo à cidade de Kamianske, na região de Dnipropetrovsk, fez vários mortos e feridos esta terça-feira, escreve o Kyiv Independent, citando o governador da região, Serhii Lysak.
As forças russas lançaram vários mísseis contra Kamianske, uma cidade cerca de 30 quilómetros a oeste de Dnipro, a capital do oblast.
Para já, não é claro o número de vítimas resultante do ataque.
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Segurança europeia será "principal prioridade" da Presidência dinamarquesa da UE
A Dinamarca assume esta terça-feira a presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), tendo como “principal prioridade” a segurança do continente e a aceleração das despesas militares no âmbito da NATO, segundo a chefe do Governo, Mette Frederiksen.
A Dinamarca sucede à Polónia, cuja presidência se concentrou nos pacotes de sanções, o 16.º e 17.º, contra a Rússia, e no lançamento do debate sobre a defesa da UE.
“Está claramente definido que a segurança é a principal prioridade”, disse a primeira-ministra Mette Frederiksen, numa entrevista ao jornal dinamarquês Politiken, publicada no domingo.
A Dinamarca quer avançar com o plano, apresentado em março, para aumentar as capacidades de defesa dos países da UE, através de procedimentos simplificados e de empréstimos disponibilizados aos Estados-membros para financiarem investimentos nas respetivas indústrias de defesa.
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FMI aprova nova parcela de 500 milhões de dólares para Kiev
O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu a oitava avaliação do programa para a Ucrânia, que permite a atribuição da próxima parcela, no valor de 500 milhões de dólares, ao país que enfrenta a invasão russa.
O comunicado do FMI sobre a oitava avaliação do Acordo Alargado do Mecanismo de Financiamento Alargado (EFF, na sigla em inglês) para a Ucrânia foi divulgado esta noite pela agência de notícias pública do país, a Ukrinform.
De acordo com o FMI, a economia ucraniana mantém-se estável e as autoridades cumpriram todos os critérios quantitativos de desempenho até ao final de março, bem como as medidas preliminares e dois parâmetros estruturais da avaliação.
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Ucrânia. "Não está a haver misericórdia"
Orlando Samões, especialista em RI, considera que Zelensky “ficou bem na fotografia” com a NATO, mas sublinha: “A Europa não está suficientemente empenhada”. Ainda, quando quererá Netanyahu seguir?
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Ucrânia ataca centros militares russos nas regiões ocupadas de Donetsk e Lugansk
A Ucrânia lançou ataques, na última noite, contra duas infraestruturas militares russas nas regiões ocupadas de Donetsk e Lugansk.
“A logística russa em Lugansk, temporariamente ocupada, está a arder”, disse o chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andrii Kovalenko, citado pelo Kyiv Independent.
Segundo as autoridades russas que governam a região de Lugansk, o ataque ucraniano foi feito com recurso a mais de 20 drones.
Já na região vizinha de Donetsk, ocupada em grande parte pela Rússia, foi atacada a sede do 8º Exército de Armas Combinadas da Rússia. Uma pessoa foi morta e três ficaram feridas no ataque, informou Denis Pushilin, o governador russo da região de Donetsk. O jornal russo Astra publicou vídeos que mostram a destruição causada pelo ataque, que terá sido levado a cabo com mísseis Storm Shadow, de fabrico britânico.
Videos from occupied Donetsk after Ukrainian strike on the evening of June 30. Ukrainian analysts and media report a military facility was hit, while the “DPR” head says a woman was killed and three civilians injured
“It appears the Donetsk Institute of Non-Ferrous Metals… pic.twitter.com/evPG9eajl0
— ASTRA (@ASTRA_PRESS) July 1, 2025
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Ataque com drones suspende operações em quatro aeroportos russos. Ouvidas explosões em Engels e Saratov
Pelo menos quatro aeroportos russos tiveram de suspender os voos esta terça-feira depois de a Ucrânia ter lançado dezenas de drones sobre o país vizinho, noticia o Ukrainska Pravda.
Os aeroportos em Saratov, Ulyanovsk, Kazan e Nizhnekamsk não estão a operar, avançou o jornal russo Astra. Os moradores das cidades de Saratov e Engels relataram ter ouvido explosões, ao mesmo tempo que soavam as sirenes de ataque aéreo na região de Saratov.
O Ministério da Defesa russo adiantou entretanto que 60 drones ucranianos foram abatidos durante a noite sobre seis regiões. 16 drones foram abatidos sobre o Oblast de Rostov, cinco sobre o Oblast de Kursk, quatro sobre o Oblast de Saratov, dois sobre o Oblast de Belgorod e um sobre os oblast de Voronezh e Oryol.
Outros 17 drones foram destruídos sobre a Crimeia, 11 sobre o Mar de Azov e três sobre o Mar Negro.
Recorde-se que em Engels, uma cidade a cerca de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, está localizada a base aérea militar Engels-2, que abriga aeronaves Tu-95MS e Tu-160, aviões de combate frequentemente utilizados pela Rússia em ataques contra a Ucrânia.
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Enviado de Trump acusa Rússia de estar a "ganhar tempo enquanto bombardeia alvos civis na Ucrânia"
O enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, acusou a Rússia de estar a “ganhar tempo enquanto bombardeia a Ucrânia” e considerou infundadas as alegações do Kremlin de que a Ucrânia e os EUA estejam a atrasar as negociações de paz.
“O presidente Trump tem sido consistente e inflexível em relação a fazer progressos para acabar com a guerra. Pedimos um cessar-fogo imediato e uma mudança para negociações trilaterais para acabar com a guerra. A Rússia não pode continuar a ganhar tempo enquanto bombardeia alvos civis na Ucrânia”, criticou Kellogg, através de uma publicação na rede social X.
Peskov’s recent comments on the state of negotiations are Orwellian. Russian claims that it is the US and Ukraine stalling peace talks are unfounded. President Trump has been consistent and adamant about making progress to end the war. We urge an immediate ceasefire and a move to… pic.twitter.com/vCQoF1XEtd
— Keith Kellogg (@generalkellogg) June 30, 2025
Recorde-se que, no domingo,o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov acusou Washington e Kiev de atrasarem o processos de paz, afirmando que os desenvolvimentos futuros nas negociações dependem da postura da Ucrânia, da eficácia da mediação dos EUA e da situação no campo de batalha.
“Os comentários recentes de Peskov sobre o estado das negociações são orwellianos. As alegações russas de que são os EUA e a Ucrânia que estão atrasando as negociações de paz são infundadas”, rebateu Kellogg.
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Bom dia.
Abrimos este liveblog para acompanhar com detalhe os acontecimentos mais relevantes da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Pode recordar o que se passou ontem neste outro liveblog, que agora arquivamos.
Rússia “está a preparar-se para novas operações” em países europeus, diz Zelensky