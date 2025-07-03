A fabricante de chips Nvidia está a aproximar-se de um novo marco: um valor de mercado de quatro biliões de dólares em bolsa, algo que nenhuma cotada conseguiu atingir. Durante alguns momentos, chegou a valer 3,92 biliões de dólares, ultrapassando cotadas como a Apple e a Microsoft.

Amparadas por toda a atenção que está a ser dada à inteligência artificial (IA), as ações da Nvidia estiveram em alta na sessão desta quinta-feira. Por um breve período, os títulos da fabricante de chips subiram 2,4%, passando a cotar nos 160,98 dólares — alcançando os 3,92 biliões.

A Nvidia desenvolve chips, um componente essencial para o desenvolvimento de modelos de IA. Encerrou o dia com uma capitalização de mercado de 3,89 biliões. A negociação encerrou mais cedo esta quinta-feira, véspera do feriado do 4 de Julho, o dia da independência dos EUA. A Nvidia vai passar o fim de semana com este valor, já que amanhã a bolsa norte-americana estará encerrada.

Os 3,89 biliões de dólares no fecho ficam muito próximos dos 3,915 biliões de recorde atingidos pela Apple a 26 de dezembro de 2024. A Microsoft é atualmente a segunda empresa mais valiosa em Wall Street, com uma capitalização bolsista de 3,7 biliões de dólares.

Ao contrário da Apple e da Microsoft, a Nvidia só chegou ao clube das “trillion-dollar-babies” há dois anos, em junho de 2023. Criada em 1993, num restaurante em San José, na Califórnia, é também bastante mais recente quando comparada com gigantes como a Microsoft, que assinalou os 50 anos em abril, e a Apple, que foi criada há 49 anos.

Numa das suas notas diárias, o analista Dan Ives, da Wedbush, escreve que a equipa “acredita que tanto a Nvidia como a Microsoft vão chegar à marca dos 4 biliões de dólares este verão”, destacando como as duas empresas se estão “a aproximar desta conquista monumental”. Descreve as duas empresas como “as ‘poster childs‘ [no sentido de figuras de destaque] da revolução da IA”.

“Quando a primeira empresa cruzou a marca do bilião de dólares foi maravilhoso”, diz à Reuters Joe Saluzzi, co-gestor de trading da Themis Trading. “E agora estamos a falar de quatro biliões, que é incrível. Sinaliza que há um grande entusiasmo com os gastos de IA e que toda a gente está agora nessa corrida.”