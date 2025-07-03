A Câmara da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, inaugura no sábado o pavilhão multiúsos Póvoa Arena, que resulta da reconversão da antiga Praça de Touros da cidade, representando um dos maiores investimentos do município em equipamentos públicos.

A construção do pavilhão custou 12,2 milhões de euros, aos quais se acrescentam mais 1,9 milhões em trabalhos de arranjo exterior, totalizando um investimento superior a 14 milhões de euros.

O espaço, localizado na zona norte da Póvoa de Varzim, perto da marginal, contempla uma arena coberta com 3.000 lugares sentados, zonas comerciais e de restauração, além de áreas técnicas, e destina-se a eventos culturais, desportivos, académicos, institucionais e de lazer. “A magnitude da obra e as suas valências falam por si. Está ao nível do melhor que existe em todo o mundo e ficará ao serviço dos poveiros”, afirmou à Lusa Aires Pereira, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim.

O autarca lembrou que, além de espetáculos, eventos desportivos e congressos, o novo espaço permitirá libertar outros espaços semelhantes existentes na cidade para uso de clubes e associações locais. “Este edifício proporciona recebermos um conjunto de eventos que tínhamos dificuldades em ter. É um equipamento que se diferencia na Área Metropolitana do Porto e na região Norte pela sua versatilidade e dimensão, e que permite aumentar o número de eventos que podemos realizar na cidade ao longo do ano”, frisou.

A nova Arena substitui a antiga Praça de Touros, que, segundo Aires Pereira, “se limitava a dois eventos anuais de tauromaquia”, considerando que esta reconversão acompanha também uma mudança social. “Em todo o mundo e em Portugal tem havido uma mudança de mentalidade, com menor tolerância para espetáculos de cariz tauromáquico. Para nós, já não fazia sentido ter um edifício que servisse esse propósito”, disse Aires Pereira, lembrando que o novo equipamento não vai acolher eventos de tauromaquia.

A construção do Póvoa Arena, que é o maior investimento do último mandato de Aires Pereira, enfrentou um atraso de quase dois anos devido a uma providência cautelar interposta por uma associação de defesa do património, que contestava a demolição da antiga praça. “Foi preciso muita resiliência para levar esta obra até ao fim, face a uma meia dúzia de pessoas que, utilizando instrumentos legais, criaram grandes constrangimentos e agravaram os custos da obra, devido à revisão de preços, em quase três milhões de euros”, afirmou.

O presidente defendeu que a lei deveria prever consequências para “quem trava projetos públicos com base em argumentos que não se confirmam em tribunal”. “É preciso que isto seja dito e que a lei preveja responsabilidades para quem, de forma inconsequente, trava investimentos públicos desta dimensão”, defendeu Aires Pereira.

As intervenções no local podem ainda ter continuidade, uma vez que a câmara pretende comprar o antigo campo de treinos do Varzim Sport Clube, contíguo ao Póvoa Arena, avaliado em 2,4 milhões de euros, para, no local, construir uma alameda com um parque de estacionamento subterrâneo. “Se houver esse entendimento com o Varzim, vamos continuar a melhorar esta zona norte da cidade e dar uma ocupação digna a terrenos que estão quase em abandono”, concluiu Aires Pereira.

A inauguração do Póvoa Arena está marcada para a tarde deste sábado, englobada no programa de festividades de S. Pedro.