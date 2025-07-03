O acesso às praias fluviais do Barreiro, no distrito de Setúbal, foi esta quinta-feira restringido, à semelhança do que aconteceu no Seixal, devido à existência de detritos poluentes resultantes de um derrame de combustível, anunciou a autarquia.

“Durante a madrugada de dia 3 de julho, o derrame atingiu a zona do Barreiro, pelo que se aplicarão as mesmas restrições de acesso, determinadas pela Autoridade Marítima para a zona do Seixal”, explica Câmara Municipal do Barreiro numa publicação na sua página no Facebook. As restrições impostas implicam que os cidadãos não devem entrar na água e não devem circular nas zonas afetadas. A autarquia adianta que o Serviço Municipal de Proteção Civil do Barreiro encontra-se a acompanhar a situação e emitirá os necessários avisos para proteção da população.

Na quarta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) detetou nos areais da zona do Seixal detritos resultantes de um derrame de combustível, tendo restringido o acesso da população às zonas onde seja visível o poluente na água ou na areia.

Segundo a AMN, foi detetado um foco de poluição no dia 1 de julho, após ter ocorrido um derrame de combustível durante uma operação de reabastecimento no Terminal Multiusos de Lisboa (TML), em Santa Apolónia, em Lisboa. A Autoridade Marítima Nacional adiantou que os elementos da Capitania, em colaboração com os da Autoridade Portuária, procederam à contenção do produto poluente, tendo sido tomadas as medidas possíveis, de forma a mitigar os efeitos do derrame.

A Polícia Marítima recolheu as amostras de material poluente para preservação da prova e posterior instrução processual, entregues no Laboratório de Referência do Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente. As autoridades hastearam a bandeira vermelha na Praia da Velha, Praia dos Barcos e Praia do Seixal. A bandeira vermelha indica proibição total de entrar na água, devido a condições de risco, sendo um sinal de alerta para os banhistas, indicando que a área não deve ser usada para banho.

A Câmara Municipal do Seixal (CMS) referiu na quarta-feira que estava a acompanhar a situação junto da Capitania do Porto de Lisboa, Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade de Saúde e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que, além de já se encontrar hasteada a bandeira vermelha, afixou um edital informativo nos painéis existentes naquelas praias. “A autarquia continuará a acompanhar a situação e tomará as medidas necessárias em prol da proteção da saúde da população”, frisou a CMS.