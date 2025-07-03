Cerca de 650 bombeiros de 14 países da União Europeia (UE) estão preparados para combater os incêndios expectáveis para os próximos meses nas regiões mais sensíveis de Portugal, Espanha, Grécia e França, revelou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

Em comunicado, o executivo comunitário deu conta de que “quase 650 bombeiros de 14 países da UE estão estrategicamente posicionados em localizações de risco elevado em França, Grécia, Portugal e Espanha”, aumentando o “número de bombeiros em cada país”.

A Comissão Europeia exemplificou com o apoio prestado por bombeiros da Bulgária no combate aos incêndios em Calcídica, na Grécia, esta semana.

Ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, também estão disponíveis 22 aeronaves para combater incêndios e quatro helicópteros.

Qualquer Estado-membro pode requisitar assistência através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.