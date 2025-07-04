Um empreendedor de Vila Nova de Famalicão criou uma plataforma de “boleias solidárias”, que quer transformar a mobilidade em Portugal e que em alguns casos pode proporcionar uma poupança superior a 500 euros, foi anunciado esta quinta-feira.

Em causa está a iObi, que se propõe tirar milhares de carros da estrada com partilhas seguras e inteligentes.

“A IObi foi selecionada no programa Voucher para Produtos Verdes e Digitais, promovido pelo IAPMEI e cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como reconhecimento do seu valor como solução nacional de mobilidade responsável”, refere o fundador da plataforma, em comunicado.

O financiamento do PRR foi de 30 mil euros.

A poupança mensal para os utilizadores pode variar entre 30 e 180 euros, “podendo mesmo ultrapassar os 500 euros, em alguns casos”.

Segundo os promotores, a iObi permite a partilha de boleias entre “pessoas de confiança”, como colegas, vizinhos ou membros da mesma organização, reduzindo custos, tráfego e emissões, “enquanto liga comunidades e facilita deslocações em zonas com fraca cobertura de transporte público”.

O projeto arranca com um piloto nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Braga e Guimarães, com ambição de expansão nacional já nos próximos meses.

Segundo João Oliveira, a iObi distingue-se por três elementos-chave, que representam uma “nova abordagem” à mobilidade.

Em primeiro lugar, os “círculos de confiança, que consistem em grupos privados e verificados, como colegas, vizinhos ou membros de instituições, em que a partilha de boleias é feita entre pessoas que já se conhecem, aumentando a segurança e a aceitação do serviço.

Em segundo, a tecnologia SNAP (Sem Necessidade de Agendamento Prévio), um sistema inteligente de emparelhamento em tempo real que permite encontrar boleias de forma imediata, sem necessidade de marcações.

Por fim, as “rotas parciais”, que possibilitam compatibilizar trajetos mesmo quando os pontos de origem e destino não coincidem totalmente.

“Estes mecanismos tornam a iObi uma alternativa viável e complementar ao transporte público, particularmente eficaz em zonas suburbanas e periurbanas, onde as opções existentes são limitadas ou pouco adaptadas às necessidades reais da população”, acrescenta João Oliveira.

Entre os benefícios da plataforma, e além da poupança, destaca a redução do número de carros em circulação, especialmente nas horas de ponta, e a diminuição significativa das emissões de CO2, com potencial para evitar mais de 10 mil toneladas até 2026.

Aponta ainda o fortalecimento das redes locais de apoio, promovendo uma maior ligação social entre cidadãos.

A iObi está a estabelecer parcerias com autarquias, empresas, universidades e associações, permitindo a criação de redes locais de mobilidade partilhada, integradas nas políticas de sustentabilidade e responsabilidade social.

“As autarquias têm aqui uma oportunidade concreta de melhorar a mobilidade local com impacto imediato. A iObi está pronta para ser parceira na construção de territórios mais acessíveis, ecológicos e solidários”, sustenta ainda João Oliveira.