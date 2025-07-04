Portugal Fashion. Concurso Bloom tem alfaiataria desconstruída e dia termina com a avó gótica dos Ernst W. Baker

A portuguesa e o norte-americano Reid Baker juntaram-se em 2017, inspirados pelas origens familiares e culturais. A marca leva o nome do avô do designer, que foi um dos primeiros publicitários de Detroit, enquanto a produção começou em Viana do Castelo, cidade natal da criadora de moda. Depois de lançarem a segunda coleção, em 2018, a marca foi indicada para o prémio LVMH — desde então ganhou as passarelles internacionais, com presença frequente na semana da moda de Paris, além de vestir celebridades como Harry Styles, Timothee Chalamet ou os sul-coreanos BTS.

Sobre o Portugal Fashion passar a ser realizado uma vez por ano, a designer considera “ser uma boa experiência que pode atrair mais pessoas“. Contudo, a marca continua a apresentar duas coleções anualmente — seguindo o calendário internacional para o qual já trabalham. A ligação com Portugal continua na produção: “Uma das razões para a marca continuar a crescer é porque temos controlo de tudo, temos uma relação muito boa com as fábricas mais pequenas e os ateliês, conseguimos ir lá em 40 minutos e isso é uma das razões pela qual a marca é forte. Estamos muito contentes com a qualidade.”

Antes, a AHCOR apresentou no Museu do Carro Elétrico uma coleção bastante feminina de primavera/verão 2026, chamada “Estranheza Familiar”, em parceria com a marca espanhola de joias e acessórios TOUS. Nas peças vimos rendas misturadas com tecidos rígidos com efeito molhado, calções plissados até os joelhos e camisas com mangas balão. A paleta de cores privilegiou o branco e os tons pastéis, como o rosa, além de algumas peças num laranja avermelhado.