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O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia anunciou esta sexta-feira que uma pessoa morreu e outras 26 ficaram feridas em Kiev após os ataques aéreos “de grande escala” lançados de madrugada pelas tropas russas.

“Os socorristas retiraram um corpo dos escombros de um edifício destruído como resultado de um intenso ataque russo”, informaram as autoridades, enquanto continuam os trabalhos de extinção de incêndios e remoção de escombros.

Pelo menos 26 pessoas, uma delas menor, ficaram feridas nos bombardeamentos com drones e mísseis lançado pelas Forças Armadas da Rússia sobre várias zonas da capital, no que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu como “um dos ataques de maior escala” desde o início da invasão.

Os ataques atingiram os distritos de Solomianski, Sviatoshinski e Shevchenkivski, causando danos significativos em edifícios residenciais. Pelo menos 135 unidades do Serviço Estatal de Emergências foram enviadas para os diferentes locais e mais de 500 trabalhadores foram mobilizados para ajudar nas tarefas.

Zelensky afirmou que as tropas russas lançaram 550 drones e mísseis contra Kiev e outras zonas do país, incluindo “pelo menos 330” drones kamikaze do tipo “Shahed” e mísseis balísticos.

“Este foi um dos ataques aéreos de maior escala, deliberadamente massivo e cínico. Foi uma noite brutal e sem sono”, denunciou na sua conta no X.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025

“Mais uma vez, a Rússia demonstra que não tem intenção de pôr fim à guerra e ao terror. O alerta de ataque aéreo em Kiev só foi suspenso por volta das 09h00 desta sexta-feira [07h00 em Lisboa]”, escreveu o líder ucraniano, acrescentando que os esforços de combate a incêndios e remoção de destroços continuam após este último ataque russo.

Segundo Zelensky, os primeiros alertas de ataque aéreo começaram a soar na quinta-feira quase simultaneamente às notícias sobre um telefonema entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder do Kremlin, Vladimir Putin.

“Isso é uma prova clara de que, sem uma pressão verdadeiramente em larga escala, a Rússia não mudará o seu comportamento estúpido e destrutivo. Para cada ataque desse tipo contra a população e vidas humanas, eles devem sofrer sanções apropriadas e outros golpes na economia, rendimentos e infraestrutura. Esta é a única coisa que pode ser alcançada rapidamente para mudar a situação para melhor. E isso depende dos nossos parceiros, principalmente dos Estados Unidos”, afirmou.

As forças de defesa ucranianas conseguiram abater 270 alvos aéreos, enquanto outros 208 ‘drones’ foram neutralizados com bloqueio eletrónico, disse.

Zelensky acrescentou que dezenas de aeronaves não tripuladas foram abatidas com ‘drones’ intercetadores e insistiu que os parceiros têm de continuar a apoiar a Ucrânia na defesa contra mísseis balísticos, algo de “importância vital”, enfatizando: “[os sistemas] Patriot e seus mísseis são verdadeiros protetores de vidas”.

A capital ucraniana foi o principal alvo deste ataque russo, que também afetou as regiões de Kiev, Dnipropetrovsk, Sumi, Kharkiv e Chernigov, onde, além de fragmentos de drones e mísseis, também foram registados impactos diretos.