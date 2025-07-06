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Diogo Jota. José Sá homenageia "irmão" que nunca será esquecido

Este artigo tem mais de 1 ano

Guarda-redes jogou com Diogo Jota no FC Porto. "Hoje, choro por ti, pela falta que fazes e pelo vazio que vais deixar nas nossas vidas", escreveu nas redes sociais.

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JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O guarda-redes José Sá ainda não acredita na morte de Diogo Jota, futebolista com o qual coincidiu no FC Porto, assumindo chorar pela falta que o “amigo, irmão, parceiro” lhe faz.

“Meu amigo, meu irmão, meu parceiro, ainda não acredito no que aconteceu. Há poucos dias estávamos a festejar um dos dias mais felizes da tua vida, poucos dias depois a festejar um dos dias mais felizes da minha vida”, escreveu o internacional português na rede social Instagram, aludindo aos casamentos de ambos.

O guarda-redes do Wolverhampton coincidiu com Diogo Jota, que morreu na quinta-feira num acidente de viação, no FC Porto na época 2016/17, tendo chegado ao clube inglês um ano depois de o avançado se transferir dos ‘wolves’ para o Liverpool.

“Hoje, choro por ti, pela falta que fazes e pelo vazio que vais deixar nas nossas vidas. Descansa em paz e nunca serás esquecido”, conclui José Sá, que retirou a fotografia do seu perfil no Instagram, substituindo-a por um fundo negro.

O guarda-redes foi um dos internacionais portugueses que marcaram presença no sábado nas cerimónias fúnebres de Diogo Jota, de 28 anos, e do seu irmão André Silva, futebolista do Penafiel de 25, que morreram na quinta-feira de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

O avançado português jogava no Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique, em que também esteve José Sá.

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